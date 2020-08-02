Авария произошла ранним утром 2 августа, около 3.30, в пос. Гундоровском на ул. Центральной. Мужчина с переломами госпитализирован.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 2 августа – «ПИК». Как сообщили в ОГИБДД Донецка, 43-летний водитель «Лады» в салоне был один. Будучи нетрезвым, он не справился с управлением и на пустынной широкой грунтовке не смог разминуться с опорой линии электропередачи.

В итоге досталось и старенькой машине, и шоферу.

Водитель – гражданин Украины, но временно проживает в Донецке. Горе-ездока доставили в ЦГБ.