Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Пьяный украинец в Донецке врезался в электроопору

происшествия

Пьяный украинец в Донецке врезался в электроопору

Фото предоставили в ГИБДД Донецка.

Пьяный украинец в Донецке врезался в электроопору

Елена Жукова
Опубликовано

Авария произошла ранним утром 2 августа, около 3.30, в пос. Гундоровском на ул. Центральной. Мужчина с переломами госпитализирован.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 2 августа  – «ПИК».  Как сообщили в ОГИБДД Донецка, 43-летний водитель «Лады» в салоне был один. Будучи нетрезвым, он не справился с управлением и на пустынной широкой грунтовке не смог разминуться с опорой линии электропередачи.
В итоге досталось и старенькой машине, и шоферу. 
Водитель – гражданин Украины, но временно проживает в Донецке. Горе-ездока доставили в ЦГБ.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике происшествия

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 29 июля
Автор: 28.07.2020
Реклама
Реклама

Популярное

здоровье

В Каменской ЦГБ назревает коллапс из-за массового увольнения сотрудников

транспорт

На М4 «Дон» между Каменском и Ростовом образовались многокилометровые пробки

здоровье

Каменские медики дали интервью компании Рен-ТВ

происшествия

У Старой Станицы накрыли контрабандистов с 12 тысячами пачек сигарет

транспорт

В Каменске закроют железнодорожный переезд
Реклама
Вверх