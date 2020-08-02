2 августа горожане, служившие в Воздушно-десантных войсках, приняли участие в митинге в честь Дня ВДВ и почтили память однополчан, погибших в локальных конфликтах в Афганистане и Чечне.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 2 августа — «ПИК». Официальная часть состоялась на городской набережной. Собравшихся там ветеранов ВДВ поздравил первый замглавы администрации Каменска Александр Срыбный. Завершилась церемония возложением цветов к памятнику десантникам.

Праздник продолжился на центральной аллее пр. Карла Маркса, где каменские десантники по сложившейся многолетней традиции построились в колонну и с песней промаршировали к памятнику воинам-интернационалистам.

Надо сказать, в следующем году демобилизовавшихся «голубых беретов» станет больше — сегодня в рядах Воздушно-десантных войск России служат около 30 человек из Каменска.