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Бюллетень по ситуации с коронавирусом на 2 августа
Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.
Эпидситуация по состоянию на 10.30 часов 2.08.2020
|Россия
|Ростовская область
|Каменск-Шахтинский
|Всего подтвержденных случаев заболевания
|850 870
|13 205
|228
|Новых случаев
|5 427
|131
|1
|Летальных случаев
|14 128
|233
|4
Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 314. Коэффициент распространения инфекции – 1.
По данным пресс-службы губернатора РО на 10.30 часов 2.08.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф