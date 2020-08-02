Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.

Эпидситуация по состоянию на 10.30 часов 2.08.2020

Россия Ростовская область Каменск-Шахтинский Всего подтвержденных случаев заболевания 850 870 13 205 228 Новых случаев 5 427 131 1 Летальных случаев 14 128 233 4

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 314. Коэффициент распространения инфекции – 1.

По данным пресс-службы губернатора РО на 10.30 часов 2.08.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф