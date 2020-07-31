Новое послабление режима ограничений касается только тех аттракционов и аквапарков, которые располагаются на открытом воздухе.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 июля – «ПИК». Соответствующее постановление 31 июля подписал губернатор В. Голубев. Свою работу официально аттракционы и аквапарки начнут с 3 августа, но при соблюдении определенных условий: не более 50% посетителей от вместимости объекта.

Помимо этого, аквапаркам необходимо установить лабораторный контроль воды на наличие коронавируса SARS-CoV-2. А на аттракционах – дезинфицировать поверхности после каждого посетителя, а также обеспечить социальную дистанцию. Излишне упоминать, что на этих объектах должен соблюдаться масочный режим.