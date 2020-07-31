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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Тело мужчины нашли в воде неподалеку от парома в Донецке

Фото из архива.

происшествия

Тело мужчины нашли в воде неподалеку от парома в Донецке

Елена Жукова
Опубликовано

ЧП произошло в середине текущей недели. В полиции Донецка деталей происшествия не сообщают. Известно лишь, что на теле не было следов насильственной смерти.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 31 июля  – «ПИК».  Из собственного источника «ПИКу» удалось узнать, что погибший – житель Донецка среднего возраста. Его личность установили сразу. Местный уроженец недавно вернулся домой из Москвы и, возможно, отдыхал на природе. Предположительно, в момент утопления мужчина был в состоянии алкогольного опьянения – при осмотре тела после обнаружения ощущался отчетливый запах спиртного. Не исключено, что дончанин в жару решил искупаться, и утонул.

Полиция проводит проверку по факту происшествия.

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Автор: 28.07.2020
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