Автомобили, движущиеся на север, замедлили движение на подъезде к Михайловке, а также в районе Аюты. Пробка образовалась и в южном направлении, в районе поворота на Зверево.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 31 июля – «ПИК». Затрудненное движение по федеральной трассе связано с ремонтом двух мостов. Один — через реку Кундрючью, а второй — через железную дорогу на 960 км. По информации директора ростовcкого филиала «Автодора» Дмитрия Рябова, работы начались еще в марте и продлятся до октября этого года.

— Ремонтируем два моста в Красносулинском районе на 960 и 979-м км трассы. Движение осуществляется по одной половине мостовых сооружений — одна на Москву, другая на Ростов. К 15 сентября мы планируем изменить схему движения на трассе так, чтобы разгрузить дорогу в сторону севера. Как раз в это время люди массово поедут с отдыха домой, — сообщил «ПИКу» Д. Рябов.

Таким образом, ситуация с заторами на трассе М4 «Дон» сохранится как минимум до середины осени.