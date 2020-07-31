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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменские медики дали интервью компании Рен-ТВ

здоровье

Каменские медики дали интервью компании Рен-ТВ

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Опубликовано

Утром 31 июля на встречу с медицинским персоналом ЦГБ приехала съемочная группа Рен-ТВ из Москвы.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 31 июля – «ПИК». Сначала на вопросы журналистов ответили врачи хирургического отделения. Затем съемочная группа оценила состояние этого отделения и пообщалась с пациентами. Позже с телевизионщиками встретились медсестры и доктора других отделений ЦГБ. 

По словам медиков, во время съемки к ним, собравшимся во дворе ЦГБ, вышел главврач ЦГБ А. Крамаренко, но конструктивного диалога не получилось. 

«ПИК» следит за развитием событий.      

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Автор: 28.07.2020
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