Утром 31 июля на встречу с медицинским персоналом ЦГБ приехала съемочная группа Рен-ТВ из Москвы.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 31 июля – «ПИК». Сначала на вопросы журналистов ответили врачи хирургического отделения. Затем съемочная группа оценила состояние этого отделения и пообщалась с пациентами. Позже с телевизионщиками встретились медсестры и доктора других отделений ЦГБ.

По словам медиков, во время съемки к ним, собравшимся во дворе ЦГБ, вышел главврач ЦГБ А. Крамаренко, но конструктивного диалога не получилось.

«ПИК» следит за развитием событий.