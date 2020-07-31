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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Икону Богородицы из Палеха привезли в Державный храм Донецка

Фото предоставил В. Татаркин.

религия

Икону Богородицы из Палеха привезли в Державный храм Донецка

Елена Жукова
Опубликовано

Приобрести уникальную святыню удалось за счет пожертвований прихожан, сказал настоятель храма — иерей Владимир Татаркин.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 31 июля  – «ПИК». По словам батюшки Владимира, в храме недавно установили новую четырехчастную икону. Она состоит из образов Пресвятой Богородицы: «Всецарица», «Целительница», «Всех скорбящих Радость», «Нечаянная Радость», в центре – Распятие Господне. Написала образ для Донецка руководитель Палехской иконописной мастерской «Знамение» Мария Мышкова. Мастер трудилась над ликами пять месяцев. Уже в Донецке икона обрела богатый навесной киот, выполненный из ясеня резчиком Николаем Сухоруковым.

Отметим, что в храме и ранее были размещены только палехские иконы из Ивановской области – старинных иконописных мастерских, работающих более 300 лет.
А примерно год назад в Державном установили новый мраморный иконостас, изготовленный по всем канонам на церковном заводе в Софрино. Над ним девять месяцев работали художники и архитекторы. Установкой иконостаса завершилось десятилетие строительства Державного храма на пр. Мира, который поднялся буквально с нуля.

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Автор: 28.07.2020
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