По словам обратившихся в «ПИК» врачей, велика вероятность, что уже в августе-сентябре каменская ЦГБ не сможет оказывать круглосуточную квалифицированную медицинскую помощь из-за острой нехватки профессиональных кадров.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 30 июля – «ПИК». Конфликтная ситуация в ЦГБ, по словам докторов, стала назревать с приходом нового главного врача в начале года.

С марта по июль из разных отделений больницы уволились несколько десятков сотрудников как материально-технической службы, так и медперсонала. На данный момент намерены уволиться еще несколько врачей из хирургического, реанимационного и ЛОР-отделений.

В качестве проблем, послуживших катализатором для сложившейся ситуации, медики указывают администрирование руководства ЦГБ, которое не желает вникать в проблемы медицинского учреждения и решать их.

Массовый отток профессиональных кадров, хронические перегрузки медиков, снижение зарплат, отсутствие предусмотренных государством доплат, острая нехватка необходимых медикаментов, шприцев, инструментария, антисептиков – лишь малая часть предъявляемых руководству претензий.

«В больнице практически перестало существовать терапевтическое отделение, – говорится в письменном и устном обращении врачей. – Если в ближайшее время не будет предпринято никаких мер, многие отделения (хирургия, реанимация и др.), как, впрочем, и вся больница в целом, не смогут круглосуточно оказывать населению города и прикрепленных территорий достойную квалифицированную помощь, они попросту останутся без врачей».

В ходе встречи с корреспондентами «ПИКа» врачи подчеркнули (есть аудио- и видеозапись), что готовы терпеть перегрузки, низкие зарплаты, понимая всю серьезность сложившейся экономической ситуации из-за коронавирусной эпидемии. Готовы оказывать медицинскую помощь и спасать больных людей. Но мириться с действиями администрации ЦГБ они больше не могут. Ведь каменская ЦГБ является межтерриториальным центром по оказанию специализированной медицинской помощи, она также обслуживает внушительный участок на трассе М4 «Дон».

Осознавая ответственность перед обществом, врачи каменской ЦГБ также выступили с видеообращением к жителям города.

Статью подготовили: Наталья Борисова, Елена Зотова, «ПИК».