С 30 июля микроавтобусы возобновили движение по маршруту «Автовокзал — маг. Нефтяник».

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 30 июля — «ПИК». Маршрут будет продлен до телевышки после того, как прогрейдируют дорогу от пер. Полевого до ул. Ретрансляторной. Об этом договорилось руководство единственного сегодня в Каменске перевозчика ОАО «Каменское ПАТП» с жителями района телевышки.

Также с 30 июля начнут ходить дополнительные вечерние рейсы маршруток и автобусов №№ 24 и 24д.

Расписание движения общественного транспорта на Шахтерский и Южный

Маршрут № 8

рабочие дни

от ж/д вокзала: 6.57 7.47 8.38 10.00 11.42 12.33 16.30 17.25 18.17

от маг. «Нефтяник»: 6.22 7.23 8.14 9.04 12.08 12.58 16.10 17.00 17.51

выходные дни

от ж/д вокзала: 7.47 8.38 10.00

от маг. «Нефтяник»: 7.23 8.14 9.04

Маршрут № 8а

рабочие дни

от автовокзала: 7.23 8.14 9.12 10.27 11.17 12.02 12.42 13.38 15.10 16.15 17.05 17.52

от маг. «Нефтяник»: 7.00 7.50 8.40 9.38 10.51 11.42 12.22 13.12 13.58 15.34 16.35 17.30 18.20

Маршрут № 8б

рабочие дни

от маг. «Нефтяник»: 7.10

от комбината: 17.20 (пн-чт), 16.20 (пт)

Маршрут № 24

рабочие дни

от автовокзала: 7.00 8.30 10.00 10.55 12.10 13.20 14.20 15.20 16.15 17.20 18.20

от пос. Южного: 7.25 9.20 10.25 11.25 12.50 13.50 14.50 15.45 16.45 17.52

выходные дни

от автовокзала: 7.00 8.30 10.00 10.55 12.10 13.20

от пос. Южного: 7.25 9.20 10.25 11.25 12.50

Маршрут № 24д

рабочие дни

от пос. Южного: 7.00 8.30 10.00 10.55 12.10 13.20 14.20 15.20 16.15 17.20 18.20

от автовокзала: 7.25 9.20 10.25 11.25 12.50 13.50 14.50 15.45 16.45 17.52

выходные дни

от пос. Южного: 7.00 8.30 10.00 10.55 12.10 13.20

от автовокзала: 7.25 9.20 10.25 11.25 12.50