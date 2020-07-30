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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске добавили автобусы

транспорт

В Каменске добавили автобусы

В Каменске добавили автобусы

Виктория Костовская
Опубликовано

С 30 июля микроавтобусы возобновили движение по маршруту «Автовокзал — маг. Нефтяник».

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 30 июля — «ПИК». Маршрут будет продлен до телевышки после того, как прогрейдируют дорогу от пер. Полевого до ул. Ретрансляторной. Об этом договорилось руководство единственного сегодня в Каменске перевозчика ОАО «Каменское ПАТП» с жителями района телевышки.
Также с 30 июля начнут ходить дополнительные вечерние рейсы маршруток и автобусов №№ 24 и 24д.

Расписание движения общественного транспорта на Шахтерский и Южный

Маршрут № 8
рабочие дни
от ж/д вокзала: 6.57 7.47 8.38 10.00 11.42 12.33 16.30 17.25 18.17
от маг. «Нефтяник»: 6.22 7.23 8.14 9.04 12.08 12.58 16.10 17.00 17.51
выходные дни
от ж/д вокзала: 7.47 8.38 10.00
от маг. «Нефтяник»: 7.23 8.14 9.04

Маршрут № 8а
рабочие дни
от автовокзала: 7.23 8.14 9.12 10.27 11.17 12.02 12.42 13.38 15.10 16.15 17.05 17.52
от маг. «Нефтяник»: 7.00 7.50 8.40 9.38 10.51 11.42 12.22 13.12 13.58 15.34 16.35 17.30 18.20

Маршрут № 8б
рабочие дни
от маг. «Нефтяник»: 7.10
от комбината: 17.20 (пн-чт), 16.20 (пт)

Маршрут № 24
рабочие дни
от автовокзала: 7.00 8.30 10.00 10.55 12.10 13.20 14.20 15.20 16.15 17.20 18.20
от пос. Южного: 7.25 9.20 10.25 11.25 12.50 13.50 14.50 15.45 16.45 17.52
выходные дни
от автовокзала: 7.00 8.30 10.00 10.55 12.10 13.20
от пос. Южного: 7.25 9.20 10.25 11.25 12.50

Маршрут № 24д
рабочие дни
от пос. Южного: 7.00 8.30 10.00 10.55 12.10 13.20 14.20 15.20 16.15 17.20 18.20
от автовокзала: 7.25 9.20 10.25 11.25 12.50 13.50 14.50 15.45 16.45 17.52
выходные дни
от пос. Южного: 7.00 8.30 10.00 10.55 12.10 13.20
от автовокзала: 7.25 9.20 10.25 11.25 12.50

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Автор: 28.07.2020
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