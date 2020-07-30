Согласно информации Роспотребнадзора, по состоянию на 30 июля в городе за сутки выявлен один подтвержденный случай COVID-19. В предыдущие 5 дней случаи заболевания не регистрировались.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 30 июля – «ПИК». По информации ЦГБ Донецка, 29 июля госпитализирован 52-летний мужчина с коронавирусом.

Согласно информации городского оперативного штаба, за весь период эпидемии в городе насчитывается 242 инфицированных. Среди них 238 местных жителей. В их числе 71 вахтовик, 28 членов их семей, более 136 человек – контактировавшие с носителями инфекции.

Выздоровели более 190 человек. Умерли четверо.