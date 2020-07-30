Изготовил эти символы казачьей власти каменчанин — реестровый казак Владимир Николаевич Тишаков.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 30 июля — «ПИК». «Там, где бунчук, там и атаман», — с такими словами Владимир Николаевич передал достопримечательности Каменскому краеведческому музею.

Наши фонды пополняются благодаря таким мастерам, как Тишаков Владимир Николаевич, — отметила главный хранитель каменского музея Инесса Чеботарева. — Ранее он дарил музею свои картины и казачью нагайку. Насека и бунчук займут достойное место в экспозиции, посвященной Донскому казачеству и станице Каменской. Такие предметы уникальны — сейчас их найти практически невозможно. Их изготавливают только народные умельцы.