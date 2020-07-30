Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.

Эпидситуация по состоянию на 10.30 часов 30.07.2020

Россия Ростовская область Каменск-Шахтинский Всего подтвержденных случаев заболевания 834 499 12 808 225 Новых случаев 5 509 134 4 Летальных случаев 13 802 219 4

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 305. Коэффициент распространения инфекции – 1,09.

По данным пресс-службы губернатора РО на 10.30 часов 30.07.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф