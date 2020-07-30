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Бюллетень по ситуации с коронавирусом на 30 июля
Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.
Эпидситуация по состоянию на 10.30 часов 30.07.2020
|Россия
|Ростовская область
|Каменск-Шахтинский
|Всего подтвержденных случаев заболевания
|834 499
|12 808
|225
|Новых случаев
|5 509
|134
|4
|Летальных случаев
|13 802
|219
|4
Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 305. Коэффициент распространения инфекции – 1,09.
По данным пресс-службы губернатора РО на 10.30 часов 30.07.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф