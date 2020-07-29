День льготной стерилизации домашних и беспризорных животных пройдет в рамках акции областной станции по борьбе с болезнями животных в последний четверг месяца — 30 июля.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 29 июля – «ПИК». Процедуру можно пройти на треть дешевле обычной стоимости, но при условии предварительной записи. В Каменске сделать операцию животным можно на станции по борьбе с болезнями животных, расположенной по адресу: ул. Мусина, 104, тел.: 8 (86365) 7-00-68. Об этом говорится на сайте Управления ветеринарии РО.

Напомним, возможность сэкономить на услуге появилась у жителей региона благодаря кампании, запущенной областной госветслужбой еще в 2018 году. Ее цель – снизить темпы роста беспризорных животных.

Следующие дни льготной стерилизации запланированы на 27 августа, 24 сентября и 29 октября.