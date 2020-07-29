Великая Победа слагалась из миллионов личных подвигов, которые совершали жители огромной страны, победившей в 1945 году злейшего врага человечества — фашизм.

В этой армии победителей было много наших земляков — жителей г. Каменска-Шахтинского и Каменского района. Тысячи каменчан стали участниками Великой Отечественной войны. Память о них хранится сегодня во многих семьях в виде документов, фотографий, наград, семейных реликвий. И задача поколений нынешних — сохранить это материальное наследие, напоминающее нам о войне.

В год 75-летия Великой Победы с помощью наших читателей мы решили открыть новый проект на нашем сайте gazetapik.ru — «Фотобанк Победы». В нем нам хотелось бы объединить фотосвидетельства о земляках-участниках войны.

Мы обращаемся к жителям Каменска и Каменского района: присылайте нам военные фото ваших родственников, а мы опубликуем их в нашем фотобанке. Портреты, кадры с фронта, фото с заводов и фабрик, из госпиталей, с каменских улиц… Все, что так или иначе связано с военными годами, составит единую фотогалерею.

Если у вас есть такие фотографии, напишите нам на почту [email protected], +7928197333 (WhatsApp) или принесите в редакцию по адресу: ул. Ленина,76а.

Давайте вместе создадим фотомузей с открытым доступом в него многих тысяч людей. Наш край должен запомнить лица и истории героев, благодаря которым 75 лет назад в наши дома пришла Великая Победа.