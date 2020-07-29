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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Для тех, кому пора менять водительское удостоверение

транспорт

Для тех, кому пора менять водительское удостоверение

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Госавтоинспекция Ростовской области информирует, что Указом президента от 18 апреля 2020 г. № 275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации» с целью предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) российское национальное водительское удостоверение, срок действия которого истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г. включительно, признано действительным на территории Российской Федерации.
МВД РФ определено, что замена водительского удостоверения, срок действия которого истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г., осуществляется до 31 декабря 2020 года включительно.

Для замены водительского удостоверения данной категории граждане могут подать заявление посредством:

  • Единого портала государственных и муниципальных услуг
  • личного обращения в любое экзаменационное подразделение
  • личного обращения в любое Многофункциональный центр (МФЦ)
  • направления заявления и документов на электронную почту экзаменационного подразделения: ([email protected], [email protected], [email protected]).

Перечень документов, направляемых заявителями на электронную почту:

  1. Заполненное заявление (бланк и образец размещен на официальном сайте www.61.МВД.РФ) с указанием наименования экзаменационного подразделения для получения государственной услуги;
  2. Скан паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
  3. Скан медицинского заключения (действительное на день предоставления государственной услуги в экзаменационном подразделении);
  4. Скан российского национального водительского удостоверения (срок действия которого истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г.) — в случае его наличия.

Также рекомендуется указать номер телефона для обратной связи.

В случае принятия положительного решения по заявлению вам будет направлено уведомление о времени и дате личного посещения в экзаменационное подразделение для получения государственной услуги.

При посещении подразделения в назначенное время необходимо будет представить оригиналы документов, которые были направлены вами по электронной почте при подаче заявления.

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации государственная пошлина уплачивается до личного обращения в подразделение МВД России, непосредственно предоставляющее государственные услуги (банковские реквизиты размещены на официальном сайте www.61.МВД.РФ). В случае отсутствия информации, подтверждающей ее уплату, вам будет отказано в приеме заявления на замену водительского удостоверения.

Для граждан, использующих единый портал государственных и муниципальных услуг и осуществивших оплату в электронном виде с использованием единого портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru), размер государственной пошлины применяется с учетом коэффициента 0,7 (что равносильно скидке 30%).

Госавтоинспекция Ростовской области предупреждает о необходимости прибытия в подразделение в строго назначенное время.

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Автор: 28.07.2020
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