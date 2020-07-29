Госавтоинспекция Ростовской области информирует, что Указом президента от 18 апреля 2020 г. № 275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации» с целью предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) российское национальное водительское удостоверение, срок действия которого истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г. включительно, признано действительным на территории Российской Федерации.

МВД РФ определено, что замена водительского удостоверения, срок действия которого истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г., осуществляется до 31 декабря 2020 года включительно.

Для замены водительского удостоверения данной категории граждане могут подать заявление посредством:

Единого портала государственных и муниципальных услуг

личного обращения в любое экзаменационное подразделение

личного обращения в любое Многофункциональный центр (МФЦ)

направления заявления и документов на электронную почту экзаменационного подразделения: ( [email protected] , [email protected] , [email protected] ).

Перечень документов, направляемых заявителями на электронную почту:

Заполненное заявление (бланк и образец размещен на официальном сайте www.61.МВД.РФ) с указанием наименования экзаменационного подразделения для получения государственной услуги; Скан паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; Скан медицинского заключения (действительное на день предоставления государственной услуги в экзаменационном подразделении); Скан российского национального водительского удостоверения (срок действия которого истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г.) — в случае его наличия.

Также рекомендуется указать номер телефона для обратной связи.

В случае принятия положительного решения по заявлению вам будет направлено уведомление о времени и дате личного посещения в экзаменационное подразделение для получения государственной услуги.

При посещении подразделения в назначенное время необходимо будет представить оригиналы документов, которые были направлены вами по электронной почте при подаче заявления.

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации государственная пошлина уплачивается до личного обращения в подразделение МВД России, непосредственно предоставляющее государственные услуги (банковские реквизиты размещены на официальном сайте www.61.МВД.РФ). В случае отсутствия информации, подтверждающей ее уплату, вам будет отказано в приеме заявления на замену водительского удостоверения.

Для граждан, использующих единый портал государственных и муниципальных услуг и осуществивших оплату в электронном виде с использованием единого портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru), размер государственной пошлины применяется с учетом коэффициента 0,7 (что равносильно скидке 30%).

Госавтоинспекция Ростовской области предупреждает о необходимости прибытия в подразделение в строго назначенное время.