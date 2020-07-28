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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке горела кровля бывшего цеха памятников

происшествия

В Донецке горела кровля бывшего цеха памятников

В Донецке горела кровля бывшего цеха памятников

Елена Жукова
Опубликовано

Возгорание кровли здания цеха по изготовлению памятников произошло 27 июля в 21.45 в пос. Западном на ул. Юго-Западное шоссе. Пострадавших нет, помещение получило повреждения.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 28 июля  – «ПИК». По данным Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Донецку, цех несколько лет не использовался, но недавно собственник сдала его в аренду для возобновления деятельности. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки. Площадь горения составила 35 кв. метров. Пожар заметил сам арендатор, который как раз приехал в цех и увидел огонь в окне второго этажа здания.

В результате возгорания пострадала кровля.

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Автор: 21.07.2020
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