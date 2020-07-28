Возгорание кровли здания цеха по изготовлению памятников произошло 27 июля в 21.45 в пос. Западном на ул. Юго-Западное шоссе. Пострадавших нет, помещение получило повреждения.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 28 июля – «ПИК». По данным Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Донецку, цех несколько лет не использовался, но недавно собственник сдала его в аренду для возобновления деятельности. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки. Площадь горения составила 35 кв. метров. Пожар заметил сам арендатор, который как раз приехал в цех и увидел огонь в окне второго этажа здания.

В результате возгорания пострадала кровля.