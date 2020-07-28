анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 29 июля
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 31-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Были наши, стали ваши. В распоряжении редакции оказалось письмо ООО «Каменский водоканал» в региональную службу по тарифам, в котором компания уведомляет РСТ о расторжении договора аренды муниципального имущества — объектов водоснабжения и водоотведения. То есть регулярные провалы и порывы могут теперь лечь на плечи и головы городских властей. По интересному стечению обстоятельств, возможная передача городских коммуникаций совпадет с началом масштабной предвыборной кампании депутатов всех уровней и губернатора области »2-3
- Город теряет врачей. Запрос главврачу: правда ли, что из каменской ЦГБ массово увольняется медперсонал? /2-3
- Ты прости меня, любимая… Экология Глубочки разлучила семью лебедей, убив мать и детёныша. /9
- Поверку счетчиков заморозили. Правительство разрешило до 1 января 2021 г. пользоваться приборами учета электроэнергии, воды и других коммунальных услуг с истекшим сроком поверки. /10-11
- Конкурс в думу – трое на одно кресло. В городскую думу Каменска нового созыва уже выдвинулись 60 претендентов. Смотрите, кто да кто. /4-5
- В регионе возможна вторая волна короновируса? По области поползли слухи о начале второй коронавирусной волны с 15-20 сентября… /2, 3
- Маршрут на телевышку обещали вернуть. Каменчанам, проживающим в районе телевышки, удалось добиться от городских властей возвращения маршрута № 8а Автовокзал — телевышка. /8
- Есть ли рецепт многодетного счастья? Сегодня многие считают, что иметь нескольких детей — непосильное бремя. С этим категорически не согласны герои нашей публикации — Виталий и Светлана Гилязетдиновы, у которых — внимание! — пять сыновей и три дочки. /12, 13
- Танк, который остановил громаду. 14 июля 1942 года неподалеку от Каменска произошел героический бой, за который его участники могли бы получить звания Героев Советского Союза. Однако история распорядилась по-иному. Про тот подвиг забыли. /24, 25