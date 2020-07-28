Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.

Эпидситуация по состоянию на 10.30 часов 28.07.2020

Россия Ростовская область Каменск-Шахтинский Всего подтвержденных случаев заболевания 823 515 12 538 221 Новых случаев 5 395 133 2 Летальных случаев 13 504 210 4

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 298,4. Коэффициент распространения инфекции – 1,07.

По данным пресс-службы губернатора РО на 10.30 часов 28.07.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф