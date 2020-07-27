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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

У Старой Станицы накрыли контрабандистов с 12 тысячами пачек сигарет

Фото пресс-службы ПУ ФСБ России по РО.

происшествия

У Старой Станицы накрыли контрабандистов с 12 тысячами пачек сигарет

В числе нарушителей оказались три подростка из Донецка.
Елена Жукова
Опубликовано

Крупную партию нелегальной табачной продукции пытались незаконно ввезти на территорию России на автомобиле ВАЗ, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Ростовской области.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 27 июля — «ПИК». В районе Старой Станицы Каменского района вблизи госграницы злоумышленников заметили пограничники. Трое из четырех задержанных граждан РФ оказались несовершеннолетними. Контрабандисты попытались скрыться, когда наряд потребовал остановить машину. Тем не менее правоохранители перехватили беглецов. Предварительная оценочная стоимость изъятого у них груза составила около 725 000 рублей. Изъята также машина.
В отношении задержанных возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 18.7 КоАП РФ (неповиновение требованиям военнослужащего в связи с исполнением обязанностей по охране Госграницы РФ). Подростков передали законным представителям. Материалы по ним направят в комиссию по делам несовершеннолетних при администрации Донецка. Также документируются факты по признакам преступления по ст. 200.2 УК РФ (контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий).
Несовершеннолетние, как правило, участвуют в реализации контрабандных сделок, задействованы в наблюдении и оповещении контрабандистов о передвижениях пограничных нарядов. В Донецке такие факты имеют место, например, в пос. Западном.
С начала года донскими пограничниками за неповиновение законным требованиям в связи с исполнением ими обязанностей по охране границы РФ задержаны более 300 нарушителей, привлечены к административной ответственности за нарушения пограничного законодательства свыше 30 несовершеннолетних. 

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