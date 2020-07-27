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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Подросток в Донецке пострадал при тушении пожара в квартире

Фото предоставили в ОНД по г. Донецку.

происшествия

Подросток в Донецке пострадал при тушении пожара в квартире

Елена Жукова
Опубликовано

Возгорание произошло на втором этаже двухэтажки. Предварительная причина возгорания — аварийный режим работы электрооборудования.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 27 июля — «ПИК». Как сообщили в Отделе надзорной деятельности и профилактической работы по г. Донецку,  пожар в спальне произошел в квартире на пр. Мира, 30 около 15.45 26 июля.
Горение распространилось на площади 20 кв. метров. На момент пожара в квартире был 17-летний парень. Он пытался самостоятельно справиться с огнем и получил незначительные ожоги.
Прибывшие огнеборцы  — 12 человек с 3 единицами техники, по данным ГУ МЧС России по Ростовской области, справились с пожаром в течение 15 минут. К 16.00 возгорание было ликвидировано. Но комната выгорела полностью. Специалисты устанавливают, какой именно из находившихся там электроприборов стал очагом пожара.

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Автор: 21.07.2020
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