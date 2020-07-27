Возгорание произошло на втором этаже двухэтажки. Предварительная причина возгорания — аварийный режим работы электрооборудования.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 27 июля — «ПИК». Как сообщили в Отделе надзорной деятельности и профилактической работы по г. Донецку, пожар в спальне произошел в квартире на пр. Мира, 30 около 15.45 26 июля.

Горение распространилось на площади 20 кв. метров. На момент пожара в квартире был 17-летний парень. Он пытался самостоятельно справиться с огнем и получил незначительные ожоги.

Прибывшие огнеборцы — 12 человек с 3 единицами техники, по данным ГУ МЧС России по Ростовской области, справились с пожаром в течение 15 минут. К 16.00 возгорание было ликвидировано. Но комната выгорела полностью. Специалисты устанавливают, какой именно из находившихся там электроприборов стал очагом пожара.