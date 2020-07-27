Мы продолжаем рассказывать о нюансах, особенностях и терниях отдыха-2020, которые отметил наш корреспондент в поездке на моря этим летом.

Бетта — небольшой приморский хутор под Геленджиком, предназначенный для спокойного, семейного, отдыха. Здесь мало аттракционов, один банкомат на весь хутор и полное отсутствие привычных сетевых магазинов. Если отбросить вывески, крутые авто и несколько современных высоток, то можно даже подумать, что время повернулось вспять.

Частный сектор здесь уверенно побеждает гостиницы и отели. Некоторые хозяева даже не особо парятся над внешним видом жилищ, организуя подворье в стиле эдакого кубанского винтажа: побеленный курень, инжирное дерево, свисающее над изгородью, тропинка, выложенная из бросового камня и кирпича. Самая популярная забегаловка на берегу моря стилизована под старую добрую советскую столовую: такой же приснопамятный лязг тарелок и ложек, грохот стульев, грушевый лимонад.

Я ожидал, что принимающая сторона встретит нас по-американски: поулыбается и, как только получит деньги, сразу забудет, как нас звать. Но хозяйка, которая, как я писал в прошлом номере, оказалась почти нашей землячкой, встретила нас, как старых знакомых: «Привет. Как добрались?», и в течение всего времени пребывания сдувала с нас пылинки.

Про апартаменты можно было выразиться в духе комментариев, которые обычно оставляют покупатели в интернет-магазинах: «Общем-то, телефончик не особо крутой, но за такие деньги вполне себя оправдывает». В номере был большой телевизор с тысячами каналов, кондиционер, три кровати, из которых мы сразу сделали одну большую (мама-папа — по краям, дети — посередине) и предбанник, в котором находилась газовая плита и куча разной посуды. Стоимость всего этого хозяйства обходилась в полторы тысячи рублей в сутки. В целом звучало страшно, но в пересчете на койко-места, или, как еще брутальней выражаются некоторые южные отельеры, человеко-сутки, это означало 300 рэ с постояльца.

Сегодня любой дворик в приморском поселке, где останавливаются постояльцы, ухожен, а некоторые выглядят вполне по-средиземноморски.

Про бабу Шуру и Чехова

В доме еще было три вида апартаментов. В них менялся набор удобств — где-то кухня снаружи, туалет внутри и наоборот. В зависимости от запросов можно было подобрать любую комбинацию.

Я сразу отметил, что по сравнению с предыдущими годами индустрия жилья на морях шагнула далеко вперед. Это же очевидно — держатели стен и крыш вынуждены подстраиваться под капризы отпускников, чтобы не проиграть в борьбе за клиента. Нынешний эконом-вариант — это всегда набор некоторых удобств, уборка в номере, периодическая смена простыней и т.д. А ведь еще в начале 2000-х я застал тип эконом-жилья, в котором были линолеум поверх земляного пола, шершавый стул, всегда оставляющий занозу, скрипучая, на щелях, дверь и «баба Шура», вечно недовольная тем, что постояльцы льют так много воды.

К нашему жилью прилагались разные бонусы — например, вода, которую можно было пить прямо из-под крана. Я объяснил это так: в горной воде, похоже, у микробов кружится голова, и они погибают еще до того, как исторгнуться из смесителя в стакан. Во всяком случае, ее не хлорируют, а накипь от нее хоть и есть, но не заставляет думать: «Блин, а внутри чайник тоже, что ли, эмалированный?!».

Большое преимущество небольших курортов в том, что здесь отовсюду близко море — в пределах 5-15 минут. В Бетте — небольшая береговая линия, но пляжей хватает всем. Есть дикий пляж — с огромными валунами. Главный пляж — с мелкой галькой, его делали искусственно — взрывали. К пляжам спускаются густые заросли, в которых можно встретить плодовые деревья — шелковицу, алычу, груши, яблони.

Однажды забравшись в прибрежную чащу, чтобы сесть под деревцем и написать что-нибудь для души и для газеты, я был вскоре разочарован до такой степени, что пулей выскочил обратно. Да, лес на берегу моря выглядит издалека заманчиво, но при ближайшем рассмотрении под каждым кустом оказалось… ну, в общем, примерно то, что можно увидеть в лесах вдоль трассы М4. Жаль. Хотелось почувствовать себя Чеховым в Ялте, но окружающая жизнь недвусмысленно намекала: ты — не Чехов, и здесь тебе — не Ялта. Люди отдыхают!

Пляж в Бетте — из гальки, и его взрывали, чтобы сделать удобный заход. Эдакий мужской вариант пляжа, но нравится он всем.

Морская волна против второй коронавирусной

Несколько наблюдений, которые я отметил по ходу курортной пьесы.

Частный сектор в Бетте (сюда же относятся гостевые дома и мини-гостиницы) более популярен, чем отели, пансионаты, базы отдыха и т.д. Во-первых, его тут явно больше. Во-вторых, в период снятия карантина с чээсниками легче договориться, чем с крупными поставщиками южного отдыха. Здесь я имею в виду и то, что малому бизнесу не нужны никакие справки об отсутствии у вас коронавируса. Чээсники, скорее, готовы переболеть им, чем лишиться заработка. К слову, местные боятся вируса только в том смысле, что от этого пострадает их бизнес.

— В этом году мы хотели сделать ремонт, — рассказывала наша хозяйка. — Но в апреле объявили карантин, решили деньги поэкономить, сейчас вроде появилась надежда, что заработаем, сами видите, народ к нам поехал. Но все наши боятся второй волны коронавируса: у нас и так сезонный заработок, а тут еще этот сезон вдвое сократится.

Рынка и сетевых магазинов в Бетте нет. Все местные затариваются на оптовых базах в соседних городов. В Бетте несколько продуктовых магазинов и фруктово-овощных лавок, и цены на продукты в них не сильно отличаются от каменских. Чуть позже я приведу цены на некоторые товары и услуги отпуска-2020.

Что огорчило — совсем нет молочки. Держать кормилицу-корову в приморском городе, где кормилицей является любая крыша над головой, нет смысла. Хочешь молока, сыра, творога — отправляйся в соседние деревни, где нет моря. В некотором смысле таким деревням везет вдвойне. Здесь люди занимаются сельским хозяйством и при этом участвуют в дележе курортного пирога: жилье в таких поселках, например в Береговом, неподалеку от Бетты, значительно дешевле, до моря — 15 минут на машине, и многие отдыхающие сознательно поселяются там, чтобы сократить расходы.

(Окончание следует)