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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Бюллетень по ситуации с коронавирусом на 27 июля

здоровье

Бюллетень по ситуации с коронавирусом на 27 июля

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Опубликовано

Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.

Эпидситуация по состоянию на 10.30 часов 27.07.2020

Россия Ростовская область Каменск-Шахтинский
Всего подтвержденных случаев заболевания 818 120 12 405 215
Новых случаев 5 635 135 2
Летальных случаев 13 354 205 4

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 295,2. Коэффициент распространения инфекции – 1,06.

По данным пресс-службы губернатора РО на 10.30 часов 27.07.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф

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