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Бюллетень по ситуации с коронавирусом на 27 июля
Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.
Эпидситуация по состоянию на 10.30 часов 27.07.2020
|Россия
|Ростовская область
|Каменск-Шахтинский
|Всего подтвержденных случаев заболевания
|818 120
|12 405
|215
|Новых случаев
|5 635
|135
|2
|Летальных случаев
|13 354
|205
|4
Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 295,2. Коэффициент распространения инфекции – 1,06.
По данным пресс-службы губернатора РО на 10.30 часов 27.07.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф