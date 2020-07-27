Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.

Эпидситуация по состоянию на 10.30 часов 27.07.2020

Россия Ростовская область Каменск-Шахтинский Всего подтвержденных случаев заболевания 818 120 12 405 215 Новых случаев 5 635 135 2 Летальных случаев 13 354 205 4

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 295,2. Коэффициент распространения инфекции – 1,06.

По данным пресс-службы губернатора РО на 10.30 часов 27.07.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф