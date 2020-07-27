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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Автоледи столкнулись в центре Каменска

происшествия

Автоледи столкнулись в центре Каменска

Евгения Чеботарёва
Опубликовано

Авария произошла 27 июля в 7.50 на перекрестке пер. Крупской и ул. Щаденко.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 27 июля — «ПИК». Женщина на автомобиле «Хавал» двигалась по пер. Крупской со стороны ул. Ворошилова. По словам сотрудников ГИБДД, она выехала на перекресток на красный свет как раз в тот момент, когда на ул. Щаденко выехал автомобиль «КИА». Не успев разъехаться, авто столкнулись. В «КИА» сработали подушки безопасности, никто серьезно не пострадал.

Автомобиль получил существенные механические повреждения.

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Автор: 21.07.2020
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