Авария произошла 27 июля в 7.50 на перекрестке пер. Крупской и ул. Щаденко.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 27 июля — «ПИК». Женщина на автомобиле «Хавал» двигалась по пер. Крупской со стороны ул. Ворошилова. По словам сотрудников ГИБДД, она выехала на перекресток на красный свет как раз в тот момент, когда на ул. Щаденко выехал автомобиль «КИА». Не успев разъехаться, авто столкнулись. В «КИА» сработали подушки безопасности, никто серьезно не пострадал.

Автомобиль получил существенные механические повреждения.