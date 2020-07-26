24 июля подрядчик по энергосервисному контракту ПАО «Ростелеком» начал менять старые лампы уличного освещения на новые энергосберегающие.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 26 июля — «ПИК». В тот день заменили первые десять ламп. Обновление всех уличных фонарей должно завершиться к началу учебного года.

Напомним, власти Каменска заключили энергосервисный контракт сроком на пять лет. До конца года все уличные фонари подключат к счетчикам, а управление ими будет дистанционным.