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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске обещали добавить еще один автобусный маршрут

транспорт

В Каменске обещали добавить еще один автобусный маршрут

Виктория Костовская
Опубликовано

Автобусы по маршруту № 8а начнут ходить со следующей недели. Пока до конечной остановки на углу ул. Нефтяников и пер. Полевого.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 26 июля — «ПИК». Встреча каменчан, проживающих возле телевышки, с первым замглавы администрации Александром Срыбным, директором департамента ЖКХ и транспорта Николаем Кудимовым и директором ОАО «Каменское ПАТП» Геннадием Ермольченко состоялась утром 26 июля. Поводом для встречи стало обращение к губернатору В. Голубеву, которое люди записали двумя днями ранее. Они просили губернатора помочь им вернуть маршрутки № 8а до телевышки.

В ходе встречи Г. Ермольченко отметил, что дорога от пер. Полевого до ул. Ретрансляторной находится в убитом состоянии и пускать по ней транспорт нельзя. А. Н. Кудимов пообещал, что меры по ремонту дороги будут предприняты в ближайшее время.

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Автор: 21.07.2020
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