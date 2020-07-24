Экологическая беда в поселке Глубоком началась две недели назад с массовой гибели рыбы в реке, но на этом не закончилась.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 24 июля – «ПИК». 11 июля люди забили тревогу — поверхность реки Глубокой сплошь была покрыта мертвой рыбой.

Государственный инспектор Азово-Черноморского управления Росрыболовства Ольга Кондратьева, комментируя корреспонденту «ПИКа» ситуацию, тогда отметила, что специалисты выезжали на место происшествия, обследовали участок в районе моста и прилегающую территорию, взяли пробы воды. Погибшую рыбу в других местах водоема не нашли.

По предварительной версии, причиной происшествия стали два фактора. Первый — жаркая погода (повышение температуры приводит к снижению растворенного кислорода в воде). Второй — заболоченность. Именно в этом месте, в районе моста, скопилось очень много водорослей. Но окончательные результаты должны быть известны после проведения лабораторных анализов.

Меж тем местные жители категорически не верят в природные причины экологического бедствия, потому что буквально через неделю после гибели рыбы на этом же месте были обнаружены погибшие лебеди. Одним из очевидцев произошедшего стал Сергей Тюков, который обратился к нам в редакцию:

— Одна птица погибла — это детеныш, у него еще оперение серого цвета, а вот маму его, белого лебедя, удалось спасти. Ее сейчас пытаются выходить — она не встает на лапы. Ветеринары говорят, что причина этому — отравление. Сейчас к мостику прилетает лебединая семья — детеныши и один взрослый лебедь. По всей видимости, погибший птенец и его мама — из этой семьи.

Совершенно случайно корреспондент «ПИКа» Алексей Найденов снял на камеру лебедей за день до несчастья.

О том, какие выдвигаются версии по поводу происшествия в Глубоком и каковы результаты проверки воды из реки Глубокой, читайте в свежем номере «ПИКа» от 29 июля.