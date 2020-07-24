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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донце обнаружено тело сорокалетнего каменчанина

Фото: Виктория Костовская, «ПИК».

происшествия

В Донце обнаружено тело сорокалетнего каменчанина

24 июля в реке Северский Донец на диком пляже, на окраине ул. Ленина, был обнаружен труп.
Евгения Чеботарёва
Опубликовано

По информации  руководителя следственного отдела по городу Донецк СУ СК РФ А. Босенко, погибший — местный житель. Мужчина проходил лечение в каменском тубдиспансере. 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 24 июля — «ПИК». Вечером 23 июля он покинул лечебное заведение и отправился на реку. После этого его никто не видел. 24 июля в 8.40 спасатели МЧС обнаружили труп в реке. Телесных повреждений на теле погибшего не обнаружено. Тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу, где будет установлена причина смерти.

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Автор: 21.07.2020
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