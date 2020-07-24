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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В центре Каменска бревно торчит на полдороги

ЖКХ

В центре Каменска бревно торчит на полдороги

Виктория Костовская
Опубликовано

Больше недели назад в пер. Крупской, близ перекрестка с ул. Щаденко, городские коммунальщики распилили ветхое дерево, разбросав распиленные бревна по обочине дороги.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 24 июля — «ПИК». Видимо, опиловщики так спешили выполнить свою работу, что даже не позаботились сдвинуть бревно подальше от края обочины: деревяшка выступает на проезжую часть почти на полметра, что создает аварийную ситуацию. Автомобилистам, следующим по пер. Крупской от ул. Щаденко, нужно смотреть в оба и не прижиматься к обочине, чтобы не расцарапать двери.
За нерасторопность в уборке последствий опиловки, а значит, безразличие к безопасности горожан подрядчик ООО «Компас 1» становится героем нашей антипремии «Поганая метла».

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Автор: 21.07.2020
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