Больше недели назад в пер. Крупской, близ перекрестка с ул. Щаденко, городские коммунальщики распилили ветхое дерево, разбросав распиленные бревна по обочине дороги.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 24 июля — «ПИК». Видимо, опиловщики так спешили выполнить свою работу, что даже не позаботились сдвинуть бревно подальше от края обочины: деревяшка выступает на проезжую часть почти на полметра, что создает аварийную ситуацию. Автомобилистам, следующим по пер. Крупской от ул. Щаденко, нужно смотреть в оба и не прижиматься к обочине, чтобы не расцарапать двери.

За нерасторопность в уборке последствий опиловки, а значит, безразличие к безопасности горожан подрядчик ООО «Компас 1» становится героем нашей антипремии «Поганая метла».