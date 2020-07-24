Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Новый случай коронавируса в Донецке

здоровье

Новый случай коронавируса в Донецке

Новый случай коронавируса в Донецке

Елена Жукова
Опубликовано

Согласно информации Роспотребнадзора, по состоянию на 24 июля в городе за сутки прибавился один подтвержденный случай COVID-19. В предыдущие двое суток заболевания не регистрировались.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 24 июля  – «ПИК». Согласно информации городского оперативного штаба, за весь период эпидемии в городе насчитывается 241 инфицированный коронавирусом. Среди них 237 местных жителей. В их числе 71 вахтовик, 28 членов их семей, более 136 человек – контактировавшие с носителями инфекции. 

Госпитализированы 7  горожан, 191 выздоровел. Умерли 4 человека.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике здоровье

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Ваша оценка комфортности города

освещенность улиц; чистота города в целом; состояние зеленых зон; состояние дорог; безопасность и экология; организация движения и общественный транспорт; наличие мест для отдыха; красота города, оформление:


Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 22 июля
Автор: 21.07.2020
Реклама
Реклама

Популярное

происшествия

В центре Каменска перевернулась «семерка»

происшествия

В центре Каменска опять образовался огромный провал

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 22 июля

происшествия

В Каменске утонул мужчина

здоровье

COVID-19 подхватил еще один дончанин
Реклама
Вверх