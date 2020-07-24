Согласно информации Роспотребнадзора, по состоянию на 24 июля в городе за сутки прибавился один подтвержденный случай COVID-19. В предыдущие двое суток заболевания не регистрировались.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 24 июля – «ПИК». Согласно информации городского оперативного штаба, за весь период эпидемии в городе насчитывается 241 инфицированный коронавирусом. Среди них 237 местных жителей. В их числе 71 вахтовик, 28 членов их семей, более 136 человек – контактировавшие с носителями инфекции.

Госпитализированы 7 горожан, 191 выздоровел. Умерли 4 человека.