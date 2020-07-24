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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Цыганки в Донецке предложили полицейскому крупную взятку

происшествия

Цыганки в Донецке предложили полицейскому крупную взятку

Елена Жукова
Опубликовано

Полиция Донецка расследует уголовное дело в отношении двух женщин цыганской национальности, задержанных 17 июля по подозрению в мошенничестве. Во время задержания одна из них предложила сотруднику угрозыска 150 тысяч рублей откупных.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 24 июля  – «ПИК».  В итоге фигурантке добавили еще и статью о даче взятки должностному лицу. 

Как сообщили в ОМВД по г. Донецку, приезжие цыганки встретили пенсионерку на рынке в Донецке и под предлогом снятия порчи чуть было не выманили у нее 150 тыс. рублей. Они уже пришли за дончанкой к ее дому в 14 квартале, надеясь на крупный куш, но тут женщина догадалась позвонить дочери. Та мгновенно раскрыла ей глаза на обман, пенсионерка позвонила в полицию, и непрошеные гостьи тут же ретировались. Однако через полчаса сотрудники по описанию внешности, которое дала дончанка, смогли задержать обеих женщин 44 и 52 лет. При этом хитрые злоумышленницы попытались подкупить оперативного сотрудника, предложив ему 150 тысяч, чтобы их отпустили. 

Задержанные по решению суда заключены под стражу на два месяца. В Донецке им вменяется совершение одного мошенничества, но они подозреваются в аналогичных преступлениях на территории области. Эта информация проверяется.

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