В 2020 году Каменск-Шахтинский стал Городом воинской доблести. Указ о присвоении почетного звания подписал в апреле текущего года губернатор Ростовской области В. Голубев.

Ежегодно в Ростовской области появляются новые населенные пункты воинской доблести. Региональный закон о присвоении этих статусов был принят весной 2017 года. Согласно ему, донские города и станицы могут претендовать на получение почетного титула в связи «с особыми воинскими заслугами».

Таковые, по мнению историков, проявлены у многих населенных пунктов Ростовской области, ведь во время войны Дон стал одной из основных арен военных действий на юге страны, и здесь прошло множество кровопролитных боев. В 2017 году эксперты отмечали, что, учитывая военные события в «городе павших танкистов», как называет наш город местная историография, Каменск мог бы получить почетный статус еще три года назад. Но тогда, по всей видимости, для победы не хватило исторических обоснований, поэтому первым донским городом воинской доблести стал легендарный, старинный, богатый в культурном смысле и, безусловно, военный город Азов.

За три года в Каменске была проделана большая военно-историческая работа, которая стала своеобразной аннотацией к Каменску военных лет, склонившей членов комиссии к выбору города воинской доблести — 2020. Большой вклад внесли городские военно-исторические организации, поисковые отряды, каменский Совет ветеранов, местные историки, краеведы, журналисты. В 2018 году был снят документальный фильм «Каменск помнит». Обширную историческую справку о военном Каменске, впоследствии сопроводившую заявление муниципалитета в областную конкурсную комиссию, написал историк А. Чеботарев, автор книги «Каменск — фронту». Общий итог — новый статус, подтверждающий воинские заслуги города.

В 1945 году он вместе с победоносными частями Красной армии каменчанин В.С. Баранов вошел в Берлин и сфотографировал поверженный город на свою «лейку», в том числе — разрушенный Рейхстаг. На фото — старший сержант Виктор Баранов (справа) в Берлине с однополчанином.

Мы помним ту войну

Положение о присвоении почетного статуса констатирует, что героический титул дается тем местам, «вблизи которых, в ходе ожесточенных сражений, местные жители проявили мужество и массовый героизм». Большинству из нас вряд ли следует объяснять, каким именно военным событиям Каменск обязан званием «Город воинской доблести» (им, кстати, и посвящен наш газетный проект «Я помню ту войну», рассказывающий о важных городских вехах в период 1941-1945 гг.). Но никогда не бывает лишним, особенно в год 75-летия Великой Победы, напомнить о военной славе города, выстоявшего в годы тяжелых испытаний. Для начала — небольшой экскурс в историю.

Известно, что в СССР для городов, проявивших массовый героизм и оказавших достойный отпор немецко-фашистским захватчикам, был введен статус высшего отличия городов — «Город-герой». Таковыми в 1940-1960 гг. оказались 12 городов, среди них — Москва, Ленинград, Сталинград, Севастополь, Тула, Смоленск и др. Тринадцатой стала Брестская крепость.

Далее эта славная традиция, немного расширив свой смысл, получила продолжение уже в Российской Федерации: те города, которые в годы войны проявили высшую степень героизма, но не попали в первый геройский ряд, получили звания «Городов воинской славы». На карте страны прибавилось 45 населенных пунктов, увековеченных в военной истории России. В Ростовской области обладателями почетного статуса стали два города — Ростов-на-Дону и Таганрог.

И вот сравнительно недавно начался новый этап работы, призванной сохранить подвиги героев, подчас забытых или недооцененных современниками. За дело взялись власти российских регионов, они стали присваивать малым городам и весям звания «Городов воинской доблести». В 2017 году такая инициатива проявилась и в Ростовской области. На Дону был принят закон, согласно которому населенные пункты теперь могли претендовать на присвоение одного из трех основных титулов — «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести» и «Рубеж воинской доблести». За несколько лет обладателями героических статусов стали г. Миллерово, г. Белая Калитва, п. Чертково, ст. Тацинская, Миус-фронт и др. Всего в список носителей воинской доблести и славы с 2017 года вошли два десятка населенных пунктов Дона.

Вестники Победы. Фото из семейного архива М. Д. Краснова. Известие о капитуляции Германии застало артиллериста Краснова по дороге на Прагу (стоит в центре). До этого успел поучаствовать в боях за Берлин. Войну закончил с многочисленными наградами, в том числе двумя орденами ВОВ.

Три «юнкерса» летчика Михеева

Мнение о том, что кандидатура Каменска должна стать приоритетной при выборе городов-носителей почетных званий, впервые прозвучало в 2017 году на одном из заседаний Законодательного собрания Ростовской области. Старший научный сотрудник Института социально-экономических и гуманитарных исследований Южного научного центра РАН В. Афанасенко, выступая перед членами комиссии, сказал: «Учитывая историю обороны и освобождения Ростовской области от фашистов, на почетные звания в первую очередь могут претендовать рубеж Миус-фронта, города Каменск-Шахтинский и Миллерово, поселок Тарасовский».

В нашей газете эту идею не раз поддерживал каменский историк А. Чеботарев. Впоследствии он отстаивал ее на различных исторических советах, выступал с ней перед представителями администраций, участвовал в научных прениях.

— Посмотрите на каменскую военную историю — от самых первых дней основания станицы до времен Великой Отечественной войны. Сколько совершено подвигов нашими казаками на фронтах Первой мировой войны! В 1942-1943 гг. наш город стал местом настоящей военной драмы: оборона города 1942 г., январско-февральские бои 1943-го, работа подполья, гибель героев-пионеров. Город был в центре событий во время наступательных операций советских войск в 1942-1943 гг. Эти действия Красной армии переломили ход войны на юге страны. В Каменске функционировал штаб Южного фронта во главе с генералом Малиновским. В городе квартировала вся армейская инфраструктура, в том числе газеты, ансамбли, знаменитые деятели культуры и искусства. Здесь был написан один из самых любимых военных шлягеров «Давай закурим!»

По мнению Чеботарева, эти вышеперечисленные факты военной летописи — лишь верхушка местного исторического айсберга. Ведь война складывается не только из заслуг военачальников и движений огромных армий и фронтов, но и из локальных битв, из подвигов неизвестных героев. Именно они, как отдельные нити, составляют полотно войны, и среди них попадаются случаи исключительного солдатского героизма, о которых многие горожане даже не слышали.

Например, в 1942 году советский летчик Виктор Михеев вступил в районе Каменска-Шахтинского в бой на своем истребителе с шестью немецкими бомбардировщиками. Два из них он подбил. Затем, израсходовав все боеприпасы, тараном уничтожил третий. А приземлившись на парашюте, взял в плен экипаж сбитого «юнкерса». По мотивам этого редкого подвига был снят известный документальный фильм А. Мамонтова «Таран».

— Таких примеров в истории города немало, — резюмирует Чеботарев. — Военную книгу Каменска, основанную на реальных подвигах и трагедиях, можно писать бесконечно.

Георгиевские кавалеры станицы Каменской

Еще один важный момент в положении о конкурсе то, что при рассмотрении кандидатур муниципалитетов учитываются события не только Великой Отечественной войны, но и более ранних, например, Отечественной войны 1812 г., русско-турецких войн, Первой мировой войны и т.д. При таком раскладе, по мнению Чеботарева, военные заслуги Каменска вообще неоспоримы. Кстати, именно это условие укрепило в 2017 году реноме города Азова, в котором в XVII веке состоялось прославленное Азовское сидение, или осада армией османских турок русской крепости, что и обеспечило городу лидерство в конкурсе.

— Наши каменские казаки — активные участники всех военных российских кампаний XIX века, — отмечает историк. — С первого дня войны 1812 года станица Каменская была сборным пунктом мобилизации казаков и ополчения. В последней русско-турецкой войне (1877-1878) каменцы вместе с представителями соседних станиц — Гундоровской, Калитвенской, Усть-Белокалитвенской — собрали основной пакет Георгиевских наград (это засвидетельствовано в приказах по Войску Донскому за 1878 год). Походным атаманом всех казачьих войск в той войне был казак станицы Каменской генерал-лейтенант Павел Степанович Фомин.

В годы Первой мировой войны в станице формировались первоочередные казачьи полки для Русской армии, именно они первыми вступили в столкновение с врагом на его территории. Многие из каменцев отметились на той войне подвигами, среди них — георгиевские кавалеры Спиридон Растеряев, Николай Калинин, Африкан Богаевский. Последний затем стал донским атаманом. Примечательно, что в списке казаков, награжденных орденами и оружием Святого Георгия, по нашей станице числятся девять фамилий. Всего на Дону, по данным историков, георгиевскими кавалерами стали 97 человек. А ведь станиц-то было 132!

Большие военачальники в Каменске. До оккупации города в городе располагался штаб Южного фронта. На фото — высший генералитет разрабатывает наступательную операцию на Ростов. Слева — маршал С. К. Тимошенко, в центре — будущий генсек Н. С. Хрущев. Каменск. Осень 1941 г.

Сделайте Памятный знак памятным, пожалуйста!

Большую роль в присвоении Каменску почетного статуса сыграло именно историческое обоснование, к созданию и продвижению которого были привлечены многие организации и социально активные горожане. В историческую справку вошли сведения о событиях войн XIX века, Первой мировой и Великой Отечественной войн, о военных и трудовых подвигах жителей города в 1941-1945 гг., о Героях Советского Союза и Героях России.

По словам руководителя поискового отряда «Поиск» А. Павленко, сбор информации для исторической справки был разделен между разными людьми, компетентными в различных периодах истории города. В нынешнем году, по мнению Павленко, свод сведений для конкурсной комиссии был гораздо более обширен, чем в прошлые годы. Что, конечно, прибавило исторического веса нашему городу. В итоге — победа в конкурсе. В 2020 году вместе с Каменском почетные титулы получили также город Морозовск и станица Старочеркасская.

Любопытно, что в законе о доблестных городах можно вычитать еще ряд других интересных сведений, которые могут и будут влиять на проявление социальной активности на Дону, связанной с военно-патриотической работой. Например, в соответствии с документом, предложения о присвоении почетных званий могут вносить не только органы местного самоуправления и общественные объединения, но и жители области. Это значит, что при должной доле энтузиазма местных жителей на получение геройских званий могут рассчитывать любые донские хутора и веси при условии, что факт военных заслуг и подвигов этих мест будет исторически подтвержден. Этим могли бы воспользоваться жители Каменского района, на территории которого также было много важного с военной точки зрения.

И еще. Получение нового почетного статуса дает право установить на своей территории памятные знаки в честь города, населенного пункта или рубежа воинской доблести. Это, в частности, говорит о том, что в ближайшее время, по примеру городов, уже ставших носителями гордых званий, Каменск наверняка обустроит свой памятный знак. Каким он будет — привычным, ничего не говорящим валуном или художественным объектом, при взгляде на который действительно вспоминаешь славную историю города, — это уже вопрос к организаторам. Но хотелось бы все-таки, чтобы второй вариант.