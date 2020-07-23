Профессия следователя в сознании обывателя благодаря кино обрела налет романтики. На деле это точно, как в сериале про следователя Марию Швецову: круглосуточная работа в режиме нон-стоп. Одним словом, не работа, а образ жизни.

В канун профессионального праздника — Дня сотрудников органов следствия — корреспондент «ПИКа» встретился с начальником следственного отдела Антоном Босенко, самым главным по особо важным делам в Каменке, Каменском районе и Донецке.

Антон Петрович, как вы пришли в эту профессию? Неужели мечтали с детства?

— Осознание того, что это мое, пришло уже после получения первого образования, оно не было связано с юриспруденцией. Однажды в 2013 году в печатном издании «Российской газеты» прочел статью о расследовании громкого дела коррупционной направленности в отношении крупного чиновника. Она меня вдохновила, я решил узнать больше о ведомстве СК России, изучил федеральные законы, инициативно стал общественным помощником следственного отдела по г. Таганрогу. Работа мне сразу понравилась, хотя уже на том этапе я понимал, что она очень сложная и ответственная. Может, это и вдохновило меня кардинально изменить свою жизнь и посвятить ее следствию. Я окончил юридический факультет, прошел все необходимые проверки и поступил на службу. Ни разу не пожалел о своем выборе.

— Вы родом из Таганрога, а когда приехали в Каменск?

— По распределению в декабре 2017 года я направлен в г. Каменск-Шахтинский. С этого времени я здесь живу и, можно сказать, уже породнился с этим городом. Мне он нравится — компактный, уютный.

— Как вы оцениваете состояние преступности на подведомственных вами территориях?

— В зону оперативного обслуживания нашего следственного отдела входят Каменск-Шахтинский, Каменский район и Донецк – все районы непростые и каждый в отдельности требует к себе внимания. Случаются не только убийства и изнасилования… Часто совершаются должностные преступления, достаточно на высоком уровне количество дел коррупционной направленности, которые нам приходится расследовать. Больше всего преступлений, совершаемых на бытовой почве, происходит в Каменском районе. В Каменске и Донецке больше распространены должностные преступления и преступления экономической и коррупционной направленности. Однако наш отдел достойно справляется с возложенными на нас обязанностями.

До 16 и старше…*

— В вашей компетенции расследование дел, связанных с несовершеннолетними. За последний месяц у нас утонули двое подростков — один за другим. Как, почему — задаются вопросом люди.

— Сейчас по этим случаям следователями следственного отдела проводятся проверки, после чего будет принято процессуальное решение, при этом преждевременно говорить о том, кто виновен в смерти подростков. Но то, что в обоих случаях родители отдыхали вместе с детьми на водоемах, а купание происходило в не оборудованных для данных целей местах, это факт.

— Как быстро вы начнете искать ребенка, если к вам поступит сообщение о его пропаже? Бытует мнение, что поиски будут организованы лишь на третьи сутки.

— Ни о каких трех сутках речи быть не может. Все преступления, связанные с несовершеннолетними, автоматически ставятся на особый контроль. Если пропал ребенок — это ЧП огромного формата. У нас существуют конкретные инструкции в таких случаях. Если пропал малолетний ребенок (до 14 лет), мы обязаны в короткий срок возбуждать уголовное дело по ст. 105 УК (убийство) и уже следственным путем проверять все обстоятельства его исчезновения, продолжая его поиски. К помощи по розыску несовершеннолетних и малолетних, кроме территориальных отделов полиции, в оперативном режиме подключаются волонтерские организации.

— Куда звонить в таких случаях?

— С заявлением об исчезновении ребенка люди могут обратиться в дежурную часть ближайшего территориального отдела полиции, а также лично к нам в следственный отдел. Мы работаем каждый день с 9.00 до 18.00 по адресу: ул. Ленина, 2, 4 этаж. Наши следователи осуществляют круглосуточные дежурства, в том числе в нерабочие и праздничные дни. Их номера телефонов находятся в территориальных отделах полиции. Мы обращаем внимание, что очень важно сразу сообщить о пропаже ребенка, а потом максимально контактировать с правоохранительными органами, чтобы в нашем распоряжении было как можно больше информации для поиска.

— Что вы говорите родителям, которые ищут своих детей?

— Не так часто у нас исчезают дети, но, если это происходит, мы стараемся утешить и настроить родителей на положительный исход событий, а также просим постоянно контактировать с нами для того, чтобы получить максимально больше информации об обстоятельствах исчезновения, мотивах ухода подростка из дома. Также можно добавить, что несовершеннолетние, когда предоставлены сами себе, они могут стать как жертвами преступления, так и под воздействием неблагоприятных факторов, таких как общение со старшими по возрасту неблагополучными молодыми людьми, сами совершить преступление. Сейчас, к сожалению, просматривается динамика роста преступлений, совершаемых подростками.

— Воруют?

— Да, в основном это кражи, грабежи. Воруют мобильные телефоны и прочие ценности, которые можно тут же отнести в ломбард и получить за это деньги. В основном похищают имущество граждан на улицах в безлюдных местах, редко имеют место квартирные кражи. Часто молодежь ради забавы совершают угон автомобилей, потом их бросают и скрываются. В подавляющем большинстве преступления совершают дети из неблагополучных семей, которые до этого стояли на учетах в КДН* и ПДН** и уже привлекались к уголовной ответственности за подобные правонарушения. Первый раз сложным подросткам, как правило, суды назначают снисходительные наказания без лишения свободы. Все же есть надежда на то, что подросток станет на путь исправления. Если в дальнейшем несовершеннолетний не усвоил урок и не сделал для себя никаких выводов, при повторном совершении преступления ему может грозить реальный срок лишения свободы.

Убийство на «бродвее»

— Удалось ли следствию установить личность убитого недавно в центре города мужчины? Преступник забил его палкой.

— Да, убитым был каменчанин. Мужчина был привлечен сотрудниками полиции за нахождение в общественном месте в алкогольном опьянении. Выйдя из отдела полиции, он вернулся на ту же лавку, где его задержали, и лег на ней спать, а позже судьба свела его с убийцей.

Авария с тяжкими последствиями

— Какие случаи ДТП расследуете именно вы?

— Мы занимаемся расследованием дорожно-транспортных происшествий, если в них погибли несовершеннолетние. Однако есть два важных условия: лицо, нарушившее правила дорожного движения, из-за неосторожных действий которого произошло ДТП со смертельным исходом, должно скрыться с места происшествия либо быть в состоянии алкогольного опьянения. Также мы расследуем дела о ДТП, участниками которого являются должностные лица органов внутренних дел и лица особого правового статуса.

К примеру, громкое дорожно-транспортное происшествие произошло в октябре 2019 года в Каменском районе. Тогда насмерть была сбита девушка, а ее подруга получила серьезные травмы и длительное время проходила лечение. Преступление было раскрыто сразу по горячим следам, однако виновник скрылся с места преступления и до сих пор находится в федеральном розыске.

В Каменске представлена вся палитра преступлений: от совершаемых на бытовой почве до преступлений коррупционной и экономической направленности. — Руководитель следственного отдела А. Босенко.

Камнем по голове

— Антон Петрович, где сейчас находится житель п. Шахтерского, который прошлым летом камнем убил женщину?

— Местным жителям не о чем переживать — сейчас он находится в изоляции от общества в другом субъекте РФ и получает усиленное медикаментозное лечение, поскольку по результатам психиатрической судебной экспертизы было установлено, что он на момент совершения преступления не отдавал отчет своим действиям.

— На каком этапе находятся уголовные дела главврача каменского Дома ребенка и главного врача ЦГБ?

— Дело главного врача Каменского Дома ребенка уже расследовано и направлено в суд, а уголовное дело в отношении главного врача ЦГБ находится в производстве на стадии завершения, после будет передано в прокуратуру.

— Вы ведете прием населения. С чем к вам обращаются люди?

— В топ самых частых входят обращения о несогласии с действиями правоохранительных органов, когда нас просят разобраться в случившемся. Есть категория обращений, когда заключенные или следственно-арестованные лица обращаются к нам с просьбой провести проверку в отношении сотрудников полиции, которые, по их мнению, совершили противоправные действия, из-за чего авторы обращений находятся теперь в местах лишения свободы. При наличии оснований мы проводим по каждому факту проверки и принимаем решения. Бывает, люди обращаются с вопросами, которые не относятся к нашей компетенции. Но мы все равно обязаны их принять и направляем обращения в нужную инстанцию для рассмотрения по существу.

В 2020 г. следственным отделом раскрыто 97 преступлений, отнесенных к категории тяжких и особо тяжких, возбуждено 53 уголовных дела.

Дела, которые не стали «глухарями»

В канун профессионального праздника Антон Босенко поздравил своих коллег и выразил уверенность в том, что профессионализм и преданность служебному долгу будут и в дальнейшем гарантами успешного решения стоящих перед следователями задач.

— Особую благодарность за четкие действия, грамотное мышление, проницательность и принципиальность в работе выражаю Сергею Аракеляну. В этом году им раскрыты громкие и резонансные преступления, совершенные на территории Каменска и Каменского района.

Недавний студент юрфака, родом из Белой Калитвы, всего год в следственном отделе, но уже успел зарекомендовать себя как ответственный работник. Основное его направление – расследование должностных и коррупционных преступлений.

Молодой следователь расследовал нашумевшее дело о заместителе главы города по вопросам ЖКХ. Чиновник вступил с одним из предпринимателей во внеслужебные отношения. Он предлагал бизнесмену взыскать в пользу его ИП кредиторскую задолженность хозяйствующего субъекта. Известно, что размер этой суммы составлял почти 15 млн рублей. За услугу замглавы просил денежное вознаграждение. Сейчас чиновник отбывает наказание – ему назначено наказание в виде реального срока лишения свободы.

На счету С. Аракеляна также расследование дела о незаконной игорной деятельности в городе. За незаконную «игру» перед судом предстанет местный житель Каменска, в прошлом сотрудник полиции. В суде находится еще одно громкое дело, которое расследовал Сергей. Речь идет о главном враче государственного учреждения — «Дом ребенка», в котором имелись так называемые «мертвые души» – люди, которые числились сотрудниками, но фактически не работали. Зарплату несуществующих работников руководитель учреждения обналичивал через своих знакомых, которые даже не подозревали, что замешаны в мошеннической схеме. Действовал главный врач в сговоре с главным бухгалтером своего учреждения. Людям переводили бюджетные деньги, те их снимали и отдавали подозреваемым. Таким образом за три года было похищено около 3 млн рублей. В настоящее время уголовное дело находится в суде.

Три века Следственного комитета России

День сотрудников органов следствия отмечают работники Следственного комитета РФ 25 июля. 307 лет назад в этот день по указу Петра Первого была создана следственная канцелярия гвардии майора Волконского. Сегодня органы СК расследуют тяжкие и особо тяжкие преступления. В отделе СК по г. Донецку, кроме руководителя, работают его заместитель, шестеро следователей и один помощник следователя.

Главный по особо важным

26 октября 2019 г. на должность руководителя следственного отдела по городу Донецк СУ СК РФ по Ростовской области был назначен старший лейтенант юстиции Антон Босенко. Антон Босенко, 1988 г.р., уроженец г. Таганрога. Имеет высшее юридическое образование. Службу в органах Следственного комитета начал в июле 2014 года на должности старшего следователя Зимовниковского межрайонного следственного отдела, затем с мая 2015 г. по декабрь 2017 г. продолжил на должности следователя и в дальнейшем — старшего следователя следственного отдела по Первомайскому району г. Ростова-на-Дону СУ СК РФ по Ростовской области, более 2,5 лет работал заместителем руководителя следственного отдела по городу Донецк СУ СК РФ по Ростовской области.