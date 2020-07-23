Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На дороге в Донецке сгорел украинский микроавтобус

Фото предоставили в ОНД по г. Донецку.

происшествия

На дороге в Донецке сгорел украинский микроавтобус

Елена Жукова
Опубликовано

Пассажирский микроавтобус «Мерседес-Бенц» внезапно вспыхнул в ночь на 23 июля во время движения в районе АЗС «Лукойл» в пос. 21-й шахты. Пострадавших нет, но автомобиль уничтожен огнем.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 23 июля  – «ПИК».  Как сообщили «ПИКу» в Отделе надзорной деятельности и профилактической работы по г. Донецку, сигнал о возгорании поступил в пожарную часть в 3.57. Предварительная причина пожара –  короткое замыкание электропроводки в отсеке двигателя в процессе движения. 
Микроавтобус принадлежит частному лицу — гражданину Украины и зарегистрирован на Украине. Во время ЧП водитель находился в автобусе один, он не пострадал. Тушить горящее транспортное средство прибыли донецкие огнеборцы, но спасти автомобиль не удалось – он сгорел полностью.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике происшествия

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 22 июля
Автор: 21.07.2020
Реклама
Реклама

Популярное

происшествия

В центре Каменска в результате ДТП перевернулся микроавтобус

происшествия

В центре Каменска опять образовался огромный провал

происшествия

В центре Каменска перевернулась «семерка»

происшествия

Прокуратура нашла нарушения на турбазах Каменска и Каменского района

власть

На Дону ужесточили контроль за ношением масок
Реклама
Вверх