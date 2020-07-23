Пассажирский микроавтобус «Мерседес-Бенц» внезапно вспыхнул в ночь на 23 июля во время движения в районе АЗС «Лукойл» в пос. 21-й шахты. Пострадавших нет, но автомобиль уничтожен огнем.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 23 июля – «ПИК». Как сообщили «ПИКу» в Отделе надзорной деятельности и профилактической работы по г. Донецку, сигнал о возгорании поступил в пожарную часть в 3.57. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в отсеке двигателя в процессе движения.

Микроавтобус принадлежит частному лицу — гражданину Украины и зарегистрирован на Украине. Во время ЧП водитель находился в автобусе один, он не пострадал. Тушить горящее транспортное средство прибыли донецкие огнеборцы, но спасти автомобиль не удалось – он сгорел полностью.