Карантин снят, и народ, если не на деле, то в мыслях, устремился на море. Наш корреспондент вернулся из отпуска и поделился впечатлениями от отдыха-2020.

До 1 июля единственным развлечением на море было само море. Едва начался июль, на побережье высадился целый десант аттракционов — от массажа до катамаранов.

Воды, сточные и сочинские

Ездили семьей — папа, мама, дети. Было несколько вариантов, куда ехать. Сначала хотели в Крым — раньше всех ограничения были сняты именно там. Плюс — хотели посмотреть Крымский мост и виды с него. Но бывалые отсоветовали: мост как мост, если хотите обозреть с него окрестности, ничего не выйдет — мост закрыт от окружающего мира щитами.

Крым в итоге отпал. Размышляли так. Ближний крымский свет, от Керчи до Феодосии и чуть подальше, — это море и камни. Дальний крымский свет — море и лес. Хотелось в лес. Но с тремя детьми далекая манящая зеленая морская крымская даль — роскошь. Не все дети выдерживают длинную дорогу и по пути могут вынести мозги так, что потом весь отпуск придется вправлять их обратно. Короче, пришли к выводу: надо, чтобы были море, лес, расстояние не больше 600 км и время в пути — не более 5-6 часов.

Как козырь в рукаве я рассматривал Дагомыс. Туда было, конечно, дальше, но зато сразу был решен вопрос с жильем: в Дагомысе жил наш знакомый, который за символическую плату, а то и бесплатно мог предоставить свое пустующее жилище. Но накануне он рассказал грустную историю:

— Сочи растет*, сейчас здесь строят высотки, город становится грязнее, море, соответственно, тоже. Вся канализация — прямиком в море. Если вы с детьми, то вообще не советую наше море: малыш хлебнет водичку — и отдых испорчен. Также в Дагомысе построили огромную инфекционную больницу. Это так, просто для полноты информации. В общем, здесь многое поменялось. Смотри сам, конечно, но, думаю, вам нужно туда, где море почище, а места потише. Дивноморск, например, Криница.

После этого разговора маршрут сложился сам собой: едем до Джубги — это первый населенный пункт, который встречается отпускнику на трассе Ростов — Краснодар — Горячий ключ — море. Отъезжаем немного в сторону. Выбираем один из разбросанных по побережью поселков — Дивноморск, Криница, Береговое — и все, можно распаковывать чемоданы.

Мы выбрали Бетту.

Еще одно замечательное свойство геленджикского участка взморья — сотни дольменов. Любители эзотерики и те, кому просто поглазеть, валят в эти места толпами. На фото — дольмен в поселке Пшада.

Июль по цене июня и другие хитрости

С жильем все оказалось просто. В наше время интернет снимает все волнения. Еще дома, сидя в кабинете, можно найти нужные апартаменты — на любой вкус и цвет.

На одном из сайтов я подобрал подходящий вариант, созвонился с хозяйкой, ее голос показался заслуживающим доверия. Поторговались. В целом представилась картина, которую, как я понимаю, можно экстраполировать на всю черноморскую территорию. Эконом-вариант весил 500 рэ (с человека в сутки), чуть получше — 600-800, люкс (как они его называют) — от 1000. Я понял: если исходить из койко-мест — можно разориться, и предложил свой вариант — 1500 руб. за комнату. Женщина подумала и согласилась. Чуть позже я объясню, что подразумевают разные виды жилья и в какую сторону шагнула индустрия его аренды на море.

Вообще, практика показывает: оплачивая жилье, можно и нужно торговаться. Как правило, хозяева соглашаются на разные разумные варианты. Конечно, в июле-августе, когда поток туристов бесконечен, шансов склонить их на свою сторону гораздо меньше, но если подсуетиться, например, заехать чуть пораньше, сказать, что «приведу с собой еще клиентов» — в общем, использовать творчество и предприимчивость, то цены на жилье можно существенно сбросить.

У нас получился еще и такой финт: 1 июля цены на жилье традиционно вырастают, но мы забронировали в июне и успели заехать до июля, поэтому хозяйка согласилась посчитать остальные дни, пришедшиеся на июль, по июньским ценам.

Накануне отъезда выяснилось, что родители хозяйки работали в молодости в Каменске, а сами родом из Чертковского района. Это был дополнительный бонус в нашу пользу: используя факт землячества, мы легче решали дальнейшие возникающие вопросы.

Итак, в конце июня, за энное количество дней до тотального снятия ограничений, мы выехали на машине в сторону моря.

Любители тихого отдыха отползают чуть в сторону от главного пляжа — подальше от основной массы людей. Иногда этих любителей становится так много, что от них снова отпочковываются люди и снова отползают в стороны. В итоге пляж со всех сторон густонаселен.

Машина, автобус, поезд?

Два слова о самой дороге и способе путешествия. Для большой компании (а мы представляли собой именно этот вид передвиженцев) путешествие на машине не имеет себе равных. Здесь имеется в виду и экономия денег, и определенная степень свободы, и многое другое. Разве не преимущество, когда в бок не упирается локоть соседа по автобусному креслу, не падает сверху пыль из подушки соседа по вагонной полке, не нужно срывать стоп-кран, когда кто-то вдруг захотел сфоткаться на фоне цветущих подсолнухов и т.д.?

О затратах говорить не приходится. Семья из пяти человек, путешествующая на машине, тратит на дорогу в 600 км 3000-3500 руб. Сколько тратят те, кто едет на поезде или на автобусе? Подозреваю, что в 2-3 раза больше, а в некоторых случаях железнодорожный билет на одного будет стоить столько, сколько автопутешествие на пятерых.

Конечно, в автопутешествии на машине есть один большой минус — беспокойство об автомобиле: а вдруг в дороге что-то случится? Именно по этой причине перед дальней дорогой машину нужно обязательно проверить, готова ли она к большим расстояниям? Не нужно полагаться на удачу: маленькая неисправность, с которой еще кое-как можно ездить по родным краям, выстрелит на большой дороге. Опытные авто-отпускники подтвердят: на взморье нет убитых машин, на таких туда просто не ездят, все машины из подобного модельного ряда принадлежат либо местным «аборигенам», либо краснодарцам, приезжающим отдохнуть на пару выходных дней.

Один характерный случай я видел несколько лет назад в Сочи: «жигуль», став на светофоре на крутой бугристой улице, пополз вниз, устроив при этом аварию и большую уличную пробку. Так что да — машина по дороге на моря должна быть ухоженной.

Картина с лежаками в июне. Страна ждет 1 июля, чтобы ринуться в открытую морскую дверь и сломать ее.

Пожалейте дорожных комиссаров!

Теперь, собственно, дорога. По пути больше всего нам пришлось напрягаться по поводу пресловутого въезда в Краснодарский край. 1 июля еще не наступило, и как был обустроен въезд, мы не знали. Получалось административное междупутье: карантин, можно сказать, отменили, но для въезда на курорты еще сохранялась необходимость справок об отсутствии коронавируса. Также турист должен был «сдать температуру» на одном из пунктов. Нигде, правда, не объяснялось, как это выглядит на практике. Неужели останавливают весь поток машин? Всем подряд суют градусники? Бред. Тогда как? Выборочно? Непонятно.

Пока я размышлял над этими вопросами, мы подкатили к Цукеровой балке — воротам Краснодарского края, где я ожидал увидеть инспекторов ГИБДД с серьезными лицами и большими градусниками. Но… Небольшая группа из инспекторов и казаков спокойно проводила нас и еще ряд машин взглядами, даже не проявив интереса и не потянувшись к свисткам. Скажу больше, казаки были без масок.

С недавних пор автодорога на море стала обходиться дороже. Все дело в платных участках, которые теснят бесплатные проезды и в перспективе, как я понимаю, полностью возьмут свое на всех дорогах России. На южном отрезке М4 три платных участка: один в Ростовской области и два в Краснодарском крае. По мере продвижения к заветному морю и солнцу аппетиты дорожных кассиров растут: первый проезд стоит 30 руб., второй — 140, третий — 200. Мне показалось, что эти платные проезды мало чем отличаются от бесплатных: впечатление такое, что обычную дорогу перегородили турникетами, подмели обочины, ну и так, для виду, на развилках расставили машины с дорожными комиссарами. Бедные, бедные эти дорожные комиссары! Днями напролет они вынуждены сидеть в своих машинах, страдать от жары и одиночества и мечтать только об одном: когда же, наконец, чтобы не было так скучно, на дороге случится какое-нибудь ЧП…

До Бетты мы домчались за 6 часов, иногда волочась, как конная упряжка, а иногда летя со скоростью ветра, чтобы нагнать намеченный график.

Продолжение следует.

*Дагомыс — район Большого Сочи