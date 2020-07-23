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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчанам предлагают оценить качество жизни в городе

oбщество

Каменчанам предлагают оценить качество жизни в городе

Каменчанам предлагают оценить качество жизни в городе

Виктория Костовская
Опубликовано

Принять участие в опросе можно на сайте «ПИКа», а также в группе газеты в соцсети «ВКонтакте» до 28 июля.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 23 июля — «ПИК». Жителям города предлагается определить, достаточно ли в ночное время освещены улицы, насколько в городе чисто, красиво, хватает ли зеленых насаждений, удовлетворены ли они качеством дорог, организацией дорожного движения и работой общественного транспорта, хватает ли в городе мест для отдыха и насколько безопасно жить в Каменске.

Результаты будут опубликованы в следующем номере газеты «ПИК».

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Ваша оценка комфортности города

освещенность улиц; чистота города в целом; состояние зеленых зон; состояние дорог; безопасность и экология; организация движения и общественный транспорт; наличие мест для отдыха; красота города, оформление:


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Автор: 21.07.2020
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