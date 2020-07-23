23 июля сотрудники Каменского управления ГО и ЧС провели на пляже «Топольки» краткий курс спасателя на водах для отдыхающих, а также продемонстрировали средства тушения пожаров.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 23 июля — «ПИК». Всех желающих учили забрасывать в воду спасательный круг. И сделать это нужно было так, чтобы накинуть довольно увесистую штуку на надувной мяч — эдакую «голову» воображаемого утопающего.

Мероприятие состоялось в рамках Дня безопасности на воде. Надо сказать, что проводилось оно на два месяца позже, чем в прошлые годы, — из-за ограничений по коронавирусу.

Напомним, купальный сезон в Каменске начался 7 июля. Единственным официальным местом купания на Северском Донце является пляж «Топольки». Мы поинтересовались у начальника Управления ГО и ЧС Ю. Плотникова, когда будут благоустраивать пляж и какая из дорог к нему будет являться официальным въездом: от ул. Красной или от ул. Ковалева. Ответ читайте в следующем номере газеты «ПИК».