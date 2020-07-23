Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.

Эпидситуация по состоянию на 10.00 часов 23.07.2020

Россия Ростовская область Каменск-Шахтинский Всего подтвержденных случаев заболевания 795 038 11 898 215 Новых случаев 5 848 120 2 Летальных случаев 12 892 197 4

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 283,2. Коэффициент распространения инфекции – 1,2.

По данным пресс-службы губернатора РО на 10.00 часов 23.07.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф