С 16 июля маршруты №№ 8, 14 и 24 одновременно обслуживают по две единицы транспорта — от Каменского ПАТП и «АВВА-транс».

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 22 июля — «ПИК». 15 июля у обоих перевозчиков закончился срок действия маршрутных карт — документов, разрешающих осуществлять перевозку пассажиров. Теперь нужно было подавать заявку на получение новых маршрутных карт. Однако «АВВА-транс» в положенный период — с 10.00 до 13.00 этого дня — заявку не подал, поэтому маршрутные карты на эти и остальные маршруты получило Каменское ПАТП.

Руководитель «АВВА-транс» Владимир Кириченко считает, что процедура передачи маршрутных карт была незаконна.

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