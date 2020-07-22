На этой неделе подрядчик по энергосервисному контракту ПАО «Ростелеком» начнет менять старые уличные фонари на новые энергосберегающие.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 22 июля — «ПИК». По предварительным расчетам на замену всех старых ламп уличного освещения потребуется несколько месяцев — предстоит обновить почти 5 тысяч ламп. Старые исправные лампы будут установлены на тех улицах, которые ранее не были освещены. Об этом городским СМИ рассказал 20 июля глава администрации Константин Фетисов.

Подробнее о том, какие еще важные темы из жизни города затронул глава в ходе пресс-конференции, читайте в свежем номере газеты «ПИК».