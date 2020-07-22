Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске обновят уличное освещение

ЖКХ

В Каменске обновят уличное освещение

Виктория Костовская
Опубликовано

На этой неделе подрядчик по энергосервисному контракту ПАО «Ростелеком» начнет менять старые уличные фонари на новые энергосберегающие.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 22 июля — «ПИК». По предварительным расчетам на замену всех старых ламп уличного освещения потребуется несколько месяцев — предстоит обновить почти 5 тысяч ламп. Старые исправные лампы будут установлены на тех улицах, которые ранее не были освещены. Об этом городским СМИ рассказал 20 июля глава администрации Константин Фетисов

Подробнее о том, какие еще важные темы из жизни города затронул глава в ходе пресс-конференции, читайте в свежем номере газеты «ПИК».

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике ЖКХ

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 22 июля
Автор: 21.07.2020
Реклама
Реклама

Популярное

происшествия

В центре Каменска в результате ДТП перевернулся микроавтобус

происшествия

В центре Каменска опять образовался огромный провал

происшествия

Прокуратура нашла нарушения на турбазах Каменска и Каменского района

власть

На Дону ужесточили контроль за ношением масок

происшествия

В центре Каменска перевернулась «семерка»
Реклама
Вверх