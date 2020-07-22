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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменский долгострой превратился в опасную заброшку

ЖКХ

Каменский долгострой превратился в опасную заброшку

Виктория Костовская
Опубликовано

Ограждение вокруг недостроенного жилого дома в пер. Коммунистическом частично разрушено. Теперь на территорию через эти проемы может зайти любой желающий.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 22 июля — «ПИК». Более того, брошенная стройка давно стала центром притяжения местных асоциальных граждан, а также несанкционированной свалкой. Со стороны школы № 3 забор раскурочен с прошлого года.
На данный момент ограждение со стороны пер. Коммунистического и ул. Гагарина разрушено почти полностью, а значит, до ЧП рукой подать: повсюду в зарослях травы торчат из бетонных конструкций металлические штыри, а земля усыпана битым стеклом.
К сожалению, городские власти никаких мер по восстановлению забора не предпринимают — перекладывают ответственность на арендатора этого участка — застройщика ООО «Александра».

За неспособность и нежелание навести в городском хозяйстве порядок отделы администрации получают очередную «Поганую метлу».

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Автор: 21.07.2020
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