Ограждение вокруг недостроенного жилого дома в пер. Коммунистическом частично разрушено. Теперь на территорию через эти проемы может зайти любой желающий.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 22 июля — «ПИК». Более того, брошенная стройка давно стала центром притяжения местных асоциальных граждан, а также несанкционированной свалкой. Со стороны школы № 3 забор раскурочен с прошлого года.

На данный момент ограждение со стороны пер. Коммунистического и ул. Гагарина разрушено почти полностью, а значит, до ЧП рукой подать: повсюду в зарослях травы торчат из бетонных конструкций металлические штыри, а земля усыпана битым стеклом.

К сожалению, городские власти никаких мер по восстановлению забора не предпринимают — перекладывают ответственность на арендатора этого участка — застройщика ООО «Александра».

За неспособность и нежелание навести в городском хозяйстве порядок отделы администрации получают очередную «Поганую метлу».