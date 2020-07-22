Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.

Эпидситуация по состоянию на 10.30 часов 22.07.2020

Россия Ростовская область Каменск-Шахтинский Всего подтвержденных случаев заболевания 789 190 11 778 213 Новых случаев 5 862 121 1 Летальных случаев 12 745 192 4

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 280,3. Коэффициент распространения инфекции – 1,17.

По данным пресс-службы губернатора РО на 10.30 часов 22.07.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф