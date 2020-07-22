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Бюллетень по ситуации с коронавирусом на 22 июля
Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.
Эпидситуация по состоянию на 10.30 часов 22.07.2020
|Россия
|Ростовская область
|Каменск-Шахтинский
|Всего подтвержденных случаев заболевания
|789 190
|11 778
|213
|Новых случаев
|5 862
|121
|1
|Летальных случаев
|12 745
|192
|4
Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 280,3. Коэффициент распространения инфекции – 1,17.
По данным пресс-службы губернатора РО на 10.30 часов 22.07.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф