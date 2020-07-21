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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В центре Каменска перевернулась «семерка»

происшествия

В центре Каменска перевернулась «семерка»

ДТП произошло 21 июля в 7.15 утра возле городского фонтана.
Евгения Чеботарёва
Опубликовано

По информации сотрудников ГИБДД, виновницей аварии стала женщина, управлявшая «Ладой Приорой». 

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 21 июля – «ПИК». Автоледи ехала по правой полосе движения и при повороте влево не перестроилась в левый ряд. В результате неосторожного маневра она подрезала «семерку». После столкновения последнюю закрутило и выбросило на аллею, где автомобиль врезался в чугунное ограждение. Но и это еще не все. От удара ВАЗ-21074 отбросило на проезжую часть и… перевернуло.

К счастью, пассажиры не пострадали. 

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Автор: 21.07.2020
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