По информации сотрудников ГИБДД, виновницей аварии стала женщина, управлявшая «Ладой Приорой».

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 21 июля – «ПИК». Автоледи ехала по правой полосе движения и при повороте влево не перестроилась в левый ряд. В результате неосторожного маневра она подрезала «семерку». После столкновения последнюю закрутило и выбросило на аллею, где автомобиль врезался в чугунное ограждение. Но и это еще не все. От удара ВАЗ-21074 отбросило на проезжую часть и… перевернуло.

К счастью, пассажиры не пострадали.