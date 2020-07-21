По данным Роспотребнадзора на 21 июля, за последние сутки еще у одного жителя Донецка подтверждена коронавирусная инфекция.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 21 июля – «ПИК». Согласно информации городского оперативного штаба, общее число инфицированных достигло 240 человек. Среди них 236 жителей Донецка, в том числе 71 вахтовик, 28 членов их семей, более 136 контактировали с носителями инфекции.Из числа выявленных 7 пациентов были госпитализированы, остальные на домашнем карантине. Выздоровел 191 человек, 4 умерли.