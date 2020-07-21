анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 22 июля
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 30-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Полный провал. Под провалом можно смело иметь в виду не только регулярные коммунальные ЧП, но и результат многолетнего хозяйствования команды нынешней администрации города при попустительстве депутатов городской думы »4-5
- «Семерка» на фонтане, «Соболь» на кресту. Эта неделя побила рекорд по автомобильным кульбитам в центре города./ 6-7
- Кто больше всех пострадал. Глава администрации К. Фетисов назвал предприятия, по которым больнее всего ударил коронавирус. /3
- Тайны следствия. В Каменске представлена вся палитра преступлений, по словам руководителя следственного отдела Антона Босенко./8-9
- Перевозчика выдавливают из Каменска? Единственным перевозчиком пассажиров в городе осталось «Каменское ПАТП». Куда делся второй — «АВВА-транс»? /3
- По просьбе «ПИКа» глава городской администрации К. Фетисов ответил на самые насущные вопросы, волнующие не только СМИ, но и всех каменчан. /4, 5
- Отправляясь на моря, не забудьте там что-нибудь забыть. Продолжаем выяснять, есть ли жизнь после коронавируса и как она течет там, куда наши люди едут за морем, солнцем, горячей кукурузой и койко-местом за 500 рэ в сутки. /24, 25