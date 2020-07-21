Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.

Эпидситуация по состоянию на 10.45 часов 21.07.2020

Россия Ростовская область Каменск-Шахтинский Всего подтвержденных случаев заболевания 783 328 11 657 212 Новых случаев 5 842 123 1 Летальных случаев 12 580 187 4

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 271,8. Коэффициент распространения инфекции – 1,02.

По данным пресс-службы губернатора РО на 10.45 часов 21.07.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф