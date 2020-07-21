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Бюллетень по ситуации с коронавирусом на 21 июля
Данные мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России, Ростовской области и в Каменске.
Эпидситуация по состоянию на 10.45 часов 21.07.2020
|Россия
|Ростовская область
|Каменск-Шахтинский
|Всего подтвержденных случаев заболевания
|783 328
|11 657
|212
|Новых случаев
|5 842
|123
|1
|Летальных случаев
|12 580
|187
|4
Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 271,8. Коэффициент распространения инфекции – 1,02.
По данным пресс-службы губернатора РО на 10.45 часов 21.07.2020 и с сайта: стопкоронавирус.рф