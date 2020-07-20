Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Зависимых от новых психоактивных веществ стало больше

На правах социальной рекламы.

oбщество

Зависимых от новых психоактивных веществ стало больше

Аватар
Опубликовано

Ежегодно правоохранительными органами выявляется порядка 200 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 20 июля – «ПИК». С 2010 года наблюдается рост более чем в два раза количества лиц с зависимостью от новых психоактивных веществ и полинаркоманией (2018 г. – 63,4 тыс. человек, 2015 г. – 48,9 тыс. человек, 2010 г. – 26,4 тыс. человек) и более чем в три раза – с зависимостью от психостимуляторов (2018 г. – 24,8 тыс. человек, 2015 г. – 16,6 тыс. человек, 2010 г. – 7,8 тыс. человек). Такие данные опубликованы в проекте стратегии антинаркотической политики РФ. Документ выложен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.
При этом ведомство отмечает тенденцию снижения общей заболеваемости наркоманией.

Как в этом плане обстоят дела в Каменске? О том, что изменилось в потреблении наркотических средств, возможно ли полное исцеление от зависимости, где лечат и проходят реабилитацию, кому нужно тестирование школьников, до чего могут довести снюсы и многом другом, «ПИКу» рассказал психиатр-нарколог Гуковского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Наркологический диспансер» Андрей Сидоренко. Интервью с доктором читайте в «ПИКе» №30 от 22 июля.  

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике oбщество

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 15 июля
Автор: 14.07.2020
Реклама
Реклама

Популярное

здоровье

Гибель донецкой медсестры от COVID -19 подтвердила экспертиза

происшествия

В центре Каменска в результате ДТП перевернулся микроавтобус

происшествия

В центре Каменска опять образовался огромный провал

власть

На Дону ужесточили контроль за ношением масок

происшествия

Прокуратура нашла нарушения на турбазах Каменска и Каменского района
Реклама
Вверх