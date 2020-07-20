Ежегодно правоохранительными органами выявляется порядка 200 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 20 июля – «ПИК». С 2010 года наблюдается рост более чем в два раза количества лиц с зависимостью от новых психоактивных веществ и полинаркоманией (2018 г. – 63,4 тыс. человек, 2015 г. – 48,9 тыс. человек, 2010 г. – 26,4 тыс. человек) и более чем в три раза – с зависимостью от психостимуляторов (2018 г. – 24,8 тыс. человек, 2015 г. – 16,6 тыс. человек, 2010 г. – 7,8 тыс. человек). Такие данные опубликованы в проекте стратегии антинаркотической политики РФ. Документ выложен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

При этом ведомство отмечает тенденцию снижения общей заболеваемости наркоманией.

Как в этом плане обстоят дела в Каменске? О том, что изменилось в потреблении наркотических средств, возможно ли полное исцеление от зависимости, где лечат и проходят реабилитацию, кому нужно тестирование школьников, до чего могут довести снюсы и многом другом, «ПИКу» рассказал психиатр-нарколог Гуковского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Наркологический диспансер» Андрей Сидоренко. Интервью с доктором читайте в «ПИКе» №30 от 22 июля.