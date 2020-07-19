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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске смыло дорогу к пляжу

ЖКХ

В Каменске смыло дорогу к пляжу

Виктория Костовская
Опубликовано

Прошедший 16 июля дождь превратил оба въезда на единственный официальный пляж Каменска-Шахтинского в грязное месиво.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 19 июля — «ПИК». В выходные дни преодолеть размытые грунтовые дороги могли лишь опытные водители. Остальные, боясь застрять в грязевой жиже, свои машины оставляли далеко от пляжной зоны. А пешеходам и вовсе приходилось добираться до пляжа через кушири.
По неизвестным причинам подъезды к пляжу «Топольки» не входили в перечень работ по подготовке к купальному сезону. Об этом ранее сообщал «ПИКу» начальник городского департамента ЖКХ Николай Кудимов.

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1 комментарий
  • Евгений Неживов

    Перекопать деньги нашли?Месяц назад хотелось чтобы инициатор закопал всё это вручную.Пришёл сезон и есть что есть.Какие же вы убогие,деньги воруют на глазах.Там где не было ям,асфальт сняли огромными кусками,где были ямы там и остались.Что вы хотите что бы потом думали о власти?Вы наверно революционеры?

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Автор: 14.07.2020
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