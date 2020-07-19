Прошедший 16 июля дождь превратил оба въезда на единственный официальный пляж Каменска-Шахтинского в грязное месиво.

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, Ростовская область, 19 июля — «ПИК». В выходные дни преодолеть размытые грунтовые дороги могли лишь опытные водители. Остальные, боясь застрять в грязевой жиже, свои машины оставляли далеко от пляжной зоны. А пешеходам и вовсе приходилось добираться до пляжа через кушири.

По неизвестным причинам подъезды к пляжу «Топольки» не входили в перечень работ по подготовке к купальному сезону. Об этом ранее сообщал «ПИКу» начальник городского департамента ЖКХ Николай Кудимов.