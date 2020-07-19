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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Донецке выгорел гараж

Фото предоставили в ОНД по г. Донецку.

происшествия

В Донецке выгорел гараж

Елена Жукова
Опубликовано

Пожар произошел на территории частного домовладения на ул. Матросова около 14 часов 19 июля. Пострадавших нет. Автомобиля в постройке не было – повреждено только помещение.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 19 июля  – «ПИК».  ЧП произошло на улице, что находится в районе объездной дороги от переезда 21-й шахты к ДЭЗу.
Как сообщили в Отделе надзорной деятельности и профилактической работы по г. Донецку, причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. Гараж поврежден по всей площади – 24 кв. метра. 

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Автор: 14.07.2020
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