Пожар произошел на территории частного домовладения на ул. Матросова около 14 часов 19 июля. Пострадавших нет. Автомобиля в постройке не было – повреждено только помещение.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 19 июля – «ПИК». ЧП произошло на улице, что находится в районе объездной дороги от переезда 21-й шахты к ДЭЗу.

Как сообщили в Отделе надзорной деятельности и профилактической работы по г. Донецку, причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. Гараж поврежден по всей площади – 24 кв. метра.