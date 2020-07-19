Согласно информации Роспотребнадзора, по состоянию на 19 июля в городе за сутки прибавился один подтвержденный случай COVID-19. В предыдущие четверо суток случаи заболевания не регистрировались.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 19 июля – «ПИК». Согласно информации городского оперативного штаба, за весь период эпидемии в городе насчитывается 239 инфицированных коронавирусом. Среди них 235 местных жителей. В их числе 71 вахтовик, 28 членов их семей, более 135 человек – контактировавшие с носителями инфекции.

Госпитализированы 7 горожан, 191 выздоровел. Умерли 4 человека.