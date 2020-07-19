Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Плюс один инфицированный коронавирусом в Донецке

здоровье

Плюс один инфицированный коронавирусом в Донецке

Елена Жукова
Опубликовано

Согласно информации Роспотребнадзора, по состоянию на 19 июля в городе за сутки прибавился один подтвержденный случай COVID-19. В предыдущие четверо суток случаи заболевания не регистрировались.

ДОНЕЦК, Ростовская область, 19 июля  – «ПИК». Согласно информации городского оперативного штаба, за весь период эпидемии в городе насчитывается 239 инфицированных коронавирусом. Среди них 235 местных жителей. В их числе 71 вахтовик, 28 членов их семей, более 135 человек – контактировавшие с носителями инфекции. 

Госпитализированы 7  горожан, 191 выздоровел. Умерли 4 человека.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,
Комментировать
Комментарии для сайта Cackle

Другое в рубрике здоровье

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 15 июля
Автор: 14.07.2020
Реклама
Реклама

Популярное

здоровье

Гибель донецкой медсестры от COVID -19 подтвердила экспертиза

происшествия

В центре Каменска в результате ДТП перевернулся микроавтобус

происшествия

В центре Каменска опять образовался огромный провал

власть

На Дону ужесточили контроль за ношением масок

происшествия

Прокуратура нашла нарушения на турбазах Каменска и Каменского района
Реклама
Вверх